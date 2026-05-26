إعلان

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر

كتب : دينا خالد

03:12 م 26/05/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ظل تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك باعتبارها إحدى أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، كشفت منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت عن متوسط أسعار مصنعية السبائك الذهبية المتداولة في مصر.

وأوضحت المنصة أن قيمة المصنعية تختلف باختلاف وزن السبيكة، حيث تنخفض تدريجيًا كلما ارتفع الوزن، وهو ما يجعل السبائك الكبيرة أكثر جذبًا للمستثمرين الراغبين في تقليل تكلفة المصنعية وتحقيق أفضل قيمة عند إعادة البيع.

وسجلت مصنعية سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 210 جنيهات، فيما بلغت مصنعية سبيكة 2.5 جرام نحو 150 جنيهًا، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 100 جنيه، بينما وصلت مصنعية سبيكة 10 جرامات إلى 90 جنيهًا.

وأضافت أن مصنعية السبائك متوسطة الوزن شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت سبيكة 20 جرامًا نحو 90 جنيهًا، بينما بلغت مصنعية سبيكة الأوقية وزن 31.10 جرام نحو 85 جنيهًا، كما سجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 85 جنيهًا، وسجلت أيضًا سبيكة 100 جرام متوسط مصنعية بلغ 85 جنيهًا.

وأشارت آي صاغة، إلى أن السبائك ذات الأوزان الكبيرة لا تزال الأقل من حيث تكلفة المصنعية مقارنة بباقي الأوزان، وهو ما يفسر زيادة الطلب عليها من جانب المستثمرين وكبار المدخرين، حيث سجلت مصنعية سبيكة 250 جرامًا نحو 40 جنيهًا فقط، فيما بلغت مصنعية سبيكة 500 جرام نحو 35 جنيهًا، وسجلت سبيكة 1000 جرام متوسط مصنعية بلغ 35 جنيهًا.

وأكدت المنصة أن اختلاف أسعار المصنعية يعود إلى عدة عوامل، من بينها تكلفة الإنتاج، والشركة المصنعة، ومدى توافر الأوزان المختلفة داخل السوق، إلى جانب حجم الطلب على السبائك خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الذهب أو زيادة الإقبال على الاستثمار في المعدن النفيس.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب أسعار المصنعيات آي صاغة الاستثمار في الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عضو بالأطباء يقترح تسعيرة الفيزيتة: الأخصائي بـ500 جنيه والاستشاري بألف
أخبار مصر

عضو بالأطباء يقترح تسعيرة الفيزيتة: الأخصائي بـ500 جنيه والاستشاري بألف
لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
اقتصاد

لراغبي الاستثمار في الذهب.. متوسط أسعار المصنعيات على السبائك في مصر
الإسكندرية تُحذر المصطافين: ممنوع النزول في 10 مناطق صخرية خطرة
أخبار المحافظات

الإسكندرية تُحذر المصطافين: ممنوع النزول في 10 مناطق صخرية خطرة
4 قضايا تلاحق الأهلي في فيفا.. هل يواجه خطر إيقاف القيد وما المبالغ المطلوبة؟
رياضة محلية

4 قضايا تلاحق الأهلي في فيفا.. هل يواجه خطر إيقاف القيد وما المبالغ المطلوبة؟
قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)
شئون عربية و دولية

قصة قصر تاج محل.. أعظم هدية غرامية في التاريخ (فيديو وصور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة