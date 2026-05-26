في ظل تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك باعتبارها إحدى أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا، كشفت منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت عن متوسط أسعار مصنعية السبائك الذهبية المتداولة في مصر.

وأوضحت المنصة أن قيمة المصنعية تختلف باختلاف وزن السبيكة، حيث تنخفض تدريجيًا كلما ارتفع الوزن، وهو ما يجعل السبائك الكبيرة أكثر جذبًا للمستثمرين الراغبين في تقليل تكلفة المصنعية وتحقيق أفضل قيمة عند إعادة البيع.

وسجلت مصنعية سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 210 جنيهات، فيما بلغت مصنعية سبيكة 2.5 جرام نحو 150 جنيهًا، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 100 جنيه، بينما وصلت مصنعية سبيكة 10 جرامات إلى 90 جنيهًا.

وأضافت أن مصنعية السبائك متوسطة الوزن شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث سجلت سبيكة 20 جرامًا نحو 90 جنيهًا، بينما بلغت مصنعية سبيكة الأوقية وزن 31.10 جرام نحو 85 جنيهًا، كما سجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 85 جنيهًا، وسجلت أيضًا سبيكة 100 جرام متوسط مصنعية بلغ 85 جنيهًا.

وأشارت آي صاغة، إلى أن السبائك ذات الأوزان الكبيرة لا تزال الأقل من حيث تكلفة المصنعية مقارنة بباقي الأوزان، وهو ما يفسر زيادة الطلب عليها من جانب المستثمرين وكبار المدخرين، حيث سجلت مصنعية سبيكة 250 جرامًا نحو 40 جنيهًا فقط، فيما بلغت مصنعية سبيكة 500 جرام نحو 35 جنيهًا، وسجلت سبيكة 1000 جرام متوسط مصنعية بلغ 35 جنيهًا.

وأكدت المنصة أن اختلاف أسعار المصنعية يعود إلى عدة عوامل، من بينها تكلفة الإنتاج، والشركة المصنعة، ومدى توافر الأوزان المختلفة داخل السوق، إلى جانب حجم الطلب على السبائك خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في أسعار الذهب أو زيادة الإقبال على الاستثمار في المعدن النفيس.