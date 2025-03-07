حسام موافي يوضح كيفية انتقال جرثومة المعدة وأسباب الإصابة بها

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تفاصيل مهمة بشأن جرثومة المعدة، مؤكدًا أنها نوع من البكتيريا التي تعيش تحت الغشاء المخاطي للمعدة، وهو الجزء الذي يلعب دورًا مهمًا في عملية هضم الطعام.

أوضح الدكتور موافي خلال برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، أن الإصابة بجرثومة المعدة تنتقل عن طريق اللعاب أو البراز، مما يجعلها من الأمراض المعدية التي تنتقل بسهولة من شخص لآخر.

أشار الدكتور موافي إلى أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بجرثومة المعدة، بسبب تناولهم المتكرر للطعام من الخارج، خاصة إذا كانت هذه الأطعمة مصدرها غير موثوق أو تم تحضيرها في بيئات غير صحية.

أكد الدكتور موافي على ضرورة التشخيص الطبي السليم عند الشك في وجود الإصابة بجرثومة المعدة، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تحتاج إلى اللجوء إلى المنظار لتحديد حجم الإصابة ومدى تأثيرها على المعدة.

أضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن القيء النفسي قد يكون عاملاً مساعدًا في التعافي من الإصابة بجرثومة المعدة، إلا أنه يستلزم متابعة طبية دقيقة لتفادي أي مضاعفات صحية قد تظهر في المستقبل.

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