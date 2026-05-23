4 عادات صباحية تمنحك نشاطًا وحيوية منذ الاستيقاظ

كتب : نرمين ضيف الله

12:00 م 23/05/2026

الصباح هو المفتاح لبداية يوم منتج ونشيط، فالعادات التي تتبعها عند الاستيقاظ تحدد مستوى طاقتك وتركيزك لبقية اليوم.

اتباع روتين صباحي صحي يساعد على تحسين المزاج، تعزيز النشاط الذهني والجسدي، ودعم صحة القلب والجهاز الهضمي.

إدخال بعض العادات البسيطة مثل شرب الماء، ممارسة التمدد، تناول فطور متوازن، والتنفس العميق يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة يومك.

4 عادات صباحية تمنحك النشاط وفق "هيلث لاين".

شرب الماء فور الاستيقاظ:

يساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم وتنشيط الجسم فورًا.

ممارسة تمارين الإطالة أو النشاط الخفيف:

تحفز الدورة الدموية وتخفف التوتر العضلي وتحسن اليقظة.

تناول فطور صحي ومتوازن:

يوفر الطاقة للجسم ويعزز التركيز الذهني طوال الفترة الصباحية.

التنفس العميق أو التأمل القصير:

يهدئ العقل، يقلل التوتر، ويهيئك لبداية يوم هادئ ومنتج.

