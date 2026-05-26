أسيوط تستعد للعيد بـ29 مجزرًا مجانيًا وخطة رقابية مشددة على اللحوم (صور)

أصدرت محافظة الإسكندرية تحذيرًا هامًا للمواطنين وزوار المحافظة، ناشدت فيه الجميع توخي الحذر والالتزام التام بالتعليمات الإرشادية الخاصة بنزول الشواطئ، بالتزامن مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وحذرت المحافظة في بيانها من نزول مياه البحر بالمناطق الصخرية غير المخصصة للسباحة، لما تمثله من خطورة بالغة على حياة المواطنين، نتيجة وجود الصخور والحفر العميقة والدوامات والتيارات البحرية الساحبة التي تهدد سلامة المصطافين.

مناطق يحظر النزول بها

وشملت التحذيرات منع النزول نهائيًا في قطاع شرق شاطئ أبوهيف، ومنطقة خالد بن الوليد، والمنطقة الواقعة بين نادي السيارات ومسجد سيدي بشر، بالإضافة إلى المنطقة المواجهة لمدرسة الطفولة السعيدة، والمنطقة الواقعة بين بير مسعود ونادي السيارات بشرق المدينة.

خريطة الحظر

وامتدت خريطة الحظر لتشمل المساحات الصخرية المفتوحة بمناطق كليوباترا، سبورتنج، والإبراهيمية، فضلًا عن قطاعات كامب شيزار، محطة الرمل، والمنشية، والمنطقة المواجهة لفندق 26 يوليو، وهي مناطق غير مؤهلة لاستقبال المصطافين وتغيب عنها خدمات الإنقاذ.

دعوة للالتزام بالشواطئ المجهزة

وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بالتعليمات والتوجه فقط إلى الشواطئ المجهزة والمخصصة لاستقبال الرواد، حفاظًا على الأرواح، والابتعاد عن المناطق الصخرية التي تكثر بها حوادث الغرق نتيجة الارتطام أو السحب.

جاهزية الشواطئ البديلة خلال العيد

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جاهزية 43 شاطئًا لاستقبال الرواد خلال أيام عيد الأضحى، موزعة بواقع 19 شاطئًا بالقطاع الشرقي و24 شاطئًا بالقطاع الغربي.