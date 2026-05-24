يواجه كثير من المسافرين مشكلات صحية مزعجة أثناء الرحلات الجوية، أبرزها الانتفاخ واضطرابات الهضم وهي أعراض شائعة قد تفسد متعة السفر، خصوصا في الرحلات الطويلة.

ما أسباب ظهور المشكلات الصحية داخل الطائرة؟

التغيرات التي تحدث داخل مقصورة الطائرة، مثل انخفاض الضغط والرطوبة وقلة الحركة، تؤثر بشكل مباشر في الجسم وتسبب عددا من الأعراض الصحية المؤقتة.

هل الانتفاخ أثناء الطيران مشكلة شائعة؟

أوضحت طبيبة الباطنة البريطانية ميجان روسي أن الانتفاخ أثناء الطيران يُعد مشكلة شائعة للغاية، حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض هضمية مزمنة، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

كما إن انخفاض ضغط المقصورة مع ارتفاع الطائرة يؤدي إلى تمدد الغازات داخل المعدة والأمعاء، ما يسبب الشعور بالانتفاخ والألم والغازات، وهي حالة يطلق عليها "متلازمة القولون العصبي على ارتفاعات شاهقة".

نصائح بسيطة للتقليل من هذه المشكلة أثناء السفر

تقليل تناول الأطعمة الغنية بـ"الفودماب"

أبرز الأطعمة الغنية بالفودماب تشمل الثوم والبصل والتفاح والإجاص والقرنبيط وحليب البقر، وهي قد تزيد من احتمالات الانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

أما الخيارات الأفضل على الجهاز الهضمي فتشمل الشوفان والفاصوليا الخضراء والكيوي والجوز والفول السوداني، وهي تساعد على تقليل الضغط على الجهاز الهضمي خلال السفر.

تجنب تناول الأطعمة التي تسبب الغازات قبل السفر

مثل المشروبات الغازية والعلكة والوجبات الدسمة والكبيرة، لأنها تزيد تراكم الغازات وتبطئ عملية الهضم.

شرب كميات كافية من الماء

من الأفضل شرب كميات كافية من الماء والحركة قدر الإمكان أثناء الرحلة، لأن الجفاف وقلة الحركة يزيدان اضطرابات الهضم والشعور بالانتفاخ.

لا تقتصر تأثيرات السفر الجوي على الجهاز الهضمي فقط، إذ يحذر الأطباء أيضا من مشكلات صحية أخرى قد ترتبط بالطيران، خاصة خلال الرحلات الطويلة، حيث أن الجلوس لفترات طويلة داخل الطائرة والجفاف وانخفاض مستويات الأكسجين والرطوبة، قد يزيد خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

وتكمن خطورة هذه الجلطات في إمكانية انتقالها إلى الرئتين، ما قد يسبب انسداد رئوي يهدد الحياة.

ما هو اضطراب الرحلات الجوية الطويلة وكيف يؤثر على الجسم؟

كما يعد اضطراب الساعة البيولوجية، أو ما يعرف بـ"اضطراب الرحلات الجوية الطويلة"، من المشكلات الشائعة أيضا، إذ يؤدي الانتقال السريع بين المناطق الزمنية إلى اضطراب النوم والشعور بالإرهاق والدوار نتيجة تغير إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

