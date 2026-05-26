تجنب الاختلاط وأماكن لكبار السن.. ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:20 م 26/05/2026 تعديل في 03:46 م

صلاة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص (٦٨٣٤) ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها الصلاة حرصًا من الوزارة على التيسير على المواطنين وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يحقق السكينة والتنظيم، ويُيسِّر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك

وشددت على عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة وتهيئتها على أكمل صورة.
* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.
* فتح مخارج واضحة للطوارئ.
* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.
* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وأكدت الوزارة أن جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات تتابع الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية والفرحة المجتمعية في هذا اليوم العظيم.

