قناة الناس تذيع تسجيلًا نادرًا لخطبة الشعراوي في عرفات عام 1396هـ -(فيديو)

كتب : أحمد عبدالمنعم

03:52 م 26/05/2026

الشيخ محمد متولى الشعراوي

أذاعت قناة الناس تسجيلًا نادرًا من خطبة يوم عرفة للشيخ محمد متولي الشعراوي، يعود إلى عام 1396 هجريًا، في إطار تغطيتها الخاصة لمناسك الحج ونقل أبرز اللحظات الإيمانية المؤثرة عبر التاريخ.

إذاعة خطبة الشعراوي للحجاج في عرفات

وتضمن التسجيل كلمات روحانية عميقة للشيخ الشعراوي، حيث قال: "سبحانك يا ربي، من لم يحمدك لأنك الذي خلقت ورزقت وأمددت بالنعم، فليحمدك لأن لك الملك، ولأنه لا مفر له من أن يلقاك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم"، في تذكير بعظمة الخالق ووجوب حمده في كل حال".

كما أشار في خطبته إلى معنى التلبية في الحج، موضحًا أنها ليست مجرد شعار يُردد، بل منهج حياة، بقوله: "جعلت شعار حجك لبيك، حتى يكون شعار المؤمن في كل أمر تأمر به، وحتى يستقر في وجدان المؤمن أن دعوتك أولى من دعوة أي خلق مهما علت منزلته".

وأوضح الشعراوي في الخطبة أن التوحيد الخالص هو أساس العلاقة بين العبد وربه، وأن الحمد الحقيقي لا يكون إلا لله وحده، قائلًا: «سبحانك ولا تُقال إلا لك»، في تعبير عن كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى.


