حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على أداء فريضة الحج هذا العام، وظهرت داخل الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية.

ياسمين عبدالعزيز تؤدي مناسك الحج

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة بيضاء داخل الحرم، وسط أجواء روحانية هادئة، كما نشرت صورة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، ولاقت تفاعلًا واسعًا وإعجابًا كبيرًا من متابعيها.

ومنذ الساعات الأولى من صباح يوم عرفة، توافدت جموع الحجاج إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع إلى خطبة عرفة.

كما بدأ الحجاج منذ فجر اليوم التوافد إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، بعد قضائهم ليلتهم في مشعر منى خلال يوم التروية، وسط إجراءات تنظيمية وصحية مكثفة أعلنتها السلطات السعودية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

أعمال تنتظرها ياسمين عبدالعزيز

من ناحية أخرى، تنتظر الفنانة ياسمين عبد العزيز عرض فيلمها الجديد "خلي بالك على نفسك"، استعدادًا لطرحه قريبًا بدور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، بينهم أحمد السقا، ولبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل تأجيل محاكمة المطرب فضل شاكر العسكرية إلى يونيو المقبل

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"