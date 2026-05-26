بالفيديو.. سقوط قتلى في تصادم قطار بحافلة مدرسية تقل أطفالًا في بلجيكا

قالت السلطات في بلجيكا إن أربعة أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم في"حادث مروع" بعد اصطدام قطار بحافلة مدرسية صغيرة في شمال البلاد يوم الثلاثاء.

وأصيب خمسة أطفال آخرين في الحادث الذي وقع عند تقاطع للسكك الحديدية في بلدة بوخجوت (Buggenhout)، وهي بلدة ناطقة بالهولندية تقع على بعد نحو 25 كيلومترًا شمال غرب بروكسل.

حادث تصادم مأساوي

وقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ماكسيم بريفو عبر منصة إكس: "وقع تصادم مأساوي بين قطار وحافلة مدرسية هذا الصباح في بوخجوت. قُتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان".

وأظهرت صور من موقع الحادث في منطقة فلاندرز حافلة صغيرة متضررة بشدة ملقاة على جانبها بجوار خط السكة الحديد، مع إقامة خيام لفرق الطوارئ حول الموقع.

وتوقفت قطارات الركاب على القضبان بينما كانت فرق الطب الشرعي تفحص الموقع.

وقال رئيس الوزراء بارت دي ويفر إنه متأثر بشدة بهذا الحادث المروع، مضيفًا أن قلبه ودعمه مع العائلات المتضررة.

ولم تتضح أسباب الحادث فورًا، وفتحت السلطات تحقيقًا في الواقعة.

وقالت هيئة السكك الحديدية البلجيكية "إنفرابيل" إن تسجيلات من الموقع أظهرت أن الحواجز عند المعبر كانت مغلقة وأن الإشارة الحمراء كانت مضاءة وقت الحادث.

وقال المتحدث باسم الهيئة فريدريك ساكر إن "الاصطدام كان عنيفًا للغاية"، مضيفًا أن القطار كان يسير بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة. وأوضح أن الحافلة الصغيرة قُذفت لمسافة نحو 15 مترًا باتجاه عمود معدني.

تفاصيل الحادث

كانت المركبة تقل سبعة تلاميذ من مدرسة للأطفال ذوي صعوبات التعلم، وفق ما قالته السلطات في مؤتمر صحفي.

وأفادت المتحدثة باسم مكتب الادعاء ليزا دي وايلد أن القتلى هم طفلان يبلغان 15 و12 عامًا، إلى جانب السائق البالغ 49 عامًا ومشرفة تبلغ 27 عامًا.

وأضافت أن الأطفال الخمسة الآخرين نُقلوا إلى المستشفى وهم في حالة مستقرة رغم إصابتهم بجروح خطيرة، مؤكدة أن حياتهم ليست في خطر بحسب الشرطة. وأكدت الشرطة أنه لم يُصب أي شخص داخل القطار.

وأعرب وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتن عن حزنه العميق، قائلاً إن قلبه وتضامنه مع الضحايا وذويهم، متمنيًا الشفاء للمصابين وشاكرًا فرق الإنقاذ على عملها.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن صدمتها من الحادث، قائلة إنها "مفجوعة"، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا، مضيفة: "أوروبا تحزن مع بلجيكا اليوم".