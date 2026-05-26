أسيوط تستعد للعيد بـ29 مجزرًا مجانيًا وخطة رقابية مشددة على اللحوم (صور)

كتب : محمود عجمي

03:55 م 26/05/2026
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (7)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (10)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (1)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (9)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (8)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (6)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (5)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (2)
    حملات بيطرية مكثفة بأسيوط (3)

تكثف مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط جهودها الاستباقية من خلال جولات ميدانية ورقابة مستمرة، لضمان وصول اللحوم إلى المواطنين بصورة آمنة وسليمة، ضمن منظومة متكاملة تشمل التفتيش البيطري والتوعية وتسهيل عمل الفرق الميدانية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الطب البيطري وجميع الإدارات والوحدات التابعة لها، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة متكاملة للحفاظ على سلامة الأضاحي والصحة العامة.

خطة رقابية على 29 مجزرًا

أكد المحافظ أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد، وضعت خطة رقابية ووقائية شاملة، تضمنت المرور على 29 مجزرًا حكوميًا للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، مع تنظيم العمل بنظام النوبتجيات على مدار الساعة.

تواجد بيطري على مدار اليوم

وأشار المحافظ إلى وقف الإجازات لجميع الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، مع دعمها بفرق إضافية لضمان الفحص البيطري الكامل للأضاحي قبل الذبح وبعده.

الذبح مجانًا داخل المجازر

وأوضح أن الذبح داخل المجازر الحكومية يتم بالمجان طوال أيام العيد وتحت إشراف بيطري كامل، للحد من الذبح العشوائي في الشوارع والحفاظ على الصحة العامة.

رفع كفاءة المجازر والأسواق

كما جرى التنسيق مع الوحدات المحلية لرفع كفاءة المجازر وتوفير المياه والكهرباء وأدوات النظافة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع التموين والصحة لضبط الأسواق ومنع تداول اللحوم غير الصالحة.

غرفة عمليات وشكاوى المواطنين

وتم تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف فرعية بالإدارات البيطرية، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل معها فورًا.

حملات توعية للمواطنين

وتشمل الخطة تنفيذ ندوات توعوية لحث المواطنين على الذبح داخل المجازر الحكومية والاستفادة من الخدمات المجانية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة اللحوم.

