عصير الليمون من أكثر المشروبات الطبيعية شيوعا، لما يحتويه من عناصر غذائية ومضادات أكسدة تدعم صحة الجسم، كما يتميز بغناه بفيتامين C وحمض الستريك.

وفقا لموقع "everydayhealth"، إليك الفوائد الصحية لشرب عصير الليمون:

تحسين عملية الهضم

يساعد عصير الليمون على تعزيز الهضم بفضل طبيعته الحمضية، إذ يسهم في خلق بيئة أكثر حموضة داخل المعدة، ما قد يحسن عملية تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، إضافة إلى تسهيل عملية الهضم.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي أيضا على مضادات أكسدة مهمة تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويأتي في مقدمتها فيتامين C، الذي يرتبط بدعم صحة القلب وتقليل خطر بعض الأمراض.

دعم الجهاز المناعي

يسهم فيتامين سي الموجود به تعزيز وظائف الجهاز المناعي، من خلال دعم عمل الخلايا المناعية التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض المختلفة.

ترطيب الجسم

إضافة عصير الليمون إلى الماء تمنحه نكهة منعشة تشجع على شرب كميات أكبر من السوائل، ما يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل خطر الجفاف، خاصة خلال الأجواء الحارة.

الوقاية من حصوات الكلى

يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك، الذي قد يساعد على تقليل احتمالات تكون حصوات الكلى الناتجة عن ترسبات الكالسيوم، عبر تقليل تراكم الكالسيوم في البول.

