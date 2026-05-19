فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط كردونًا أمنيًا بمحيط موقف سيارات مركز أبنوب وشارع السنترال، عقب وقوع حادث إطلاق أعيرة نارية عشوائية على المواطنين، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

تفاصيل أولية عن الحادث

أشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع على يد شخص يستقل سيارة ويحمل سلاحًا آليًا، إذ أطلق النيران بشكل عشوائي على الأهالي، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفقًا لبيانات أولية.

تصفية المتهم بعد مطاردة أمنية

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من تصفية المتهم عقب مطاردة، بعدما أطلق وابلًا من الأعيرة النارية في شارع السنترال، وتشير معلومات أولية أخرى إلى سقوط 8 قتلى و5مصابين في واقعة إطلاق النار.

تحرك أمني وقيادة ميدانية

كشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة المعنية، بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، انتقلت إلى موقع الحادث لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، وفرض السيطرة الأمنية، مع تكثيف الجهود لتحديد وضبط الجاني.

تبادل إطلاق النار وإنهاء التهديد

أضافت المصادر، أنه عقب مطاردة مكثفة، حدث تبادل لإطلاق النيران بين القوات والمتهم، ما أسفر عن مصرعه في موقع المواجهة، وتبين أنه يُدعى "عاطف. خ" 48 عامًا.