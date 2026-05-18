خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بعدما ظهرت بأكثر من إطلالة أنيقة حازت إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتادت هنا الزاهد نشر صورًا لها على حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت في أحدها مرتدية فستانًا باللون الأبيض بتصميم بسيط وراقٍ كشف عن أناقتها على الريد كاربت.

اطلالات هنا الزاهد في مهرجان كان

كما نشرت هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو استعرضت من خلاله تفاصيل إطلالتها خلال مشاركتها بالمهرجان، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير بلون "بيبي بلو".

وظهرت هنا بفستان بجامبسوت أسود أنيق بتصميم كلاسيكي عصري بدون أكمام، كما ظهرت في إطلالة آخرى بفستان طويل باللون الأزرق السماوي، بتصميم منفوش.

وشاركت هنا الزاهد جمهورها على "انستجرام" صورة لها ظهرت فيها مرتدية فستان أحمر قصير، خطفت به الأنظار.

أحدث وتفاصيل فيلم "The Seven Dogs"

تنتظر الفنانة هنا الزاهد إطلاق فيلم "The Seven Dogs"، الفترة القادمة، بمشاركة كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب تارا عماد وناصر القصبي وسيد رجب وهالة صدقي.

الفيلم من تأليف وكتابة محمد الدباح، حيث يجمع العمل بين نخبة من نجوم السينما العربية في تجربة إنتاجية ضخمة تستهدف تقديم محتوى سينمائي مختلف.

وانطلق تصوير الفيلم في يناير 2025 داخل استوديوهات الحصن Big Time، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، ما يجعله واحدًا من أضخم الإنتاجات السينمائية العربية المنتظرة.

