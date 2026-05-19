أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي.

قال ترامب للصحفيين: "أعتقد أنه من الواضح أن عليهم أن يقدموا التزامات خطية".

يأتي ذلك على خلفية إعلان ترامب عن تأجيل الضربات على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، وحديثه عن فرصة التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

كانت إيران قد قدمت مقترحاتها للولايات المتحدة، ردا على ما عرضته واشنطن في وقت سابق، لكن الإدارة الأمريكية اعتبرت المقترحات الإيرانية غير كافية، وفقا لروسيا اليوم.