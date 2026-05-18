حذر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، من بعض العادات الخاطئة التي يقوم بها كثير من الأشخاص أثناء تناول الفول، مؤكدا أن هذه السلوكيات قد تؤدي إلى مشكلات صحية، خاصة على مستوى الجهاز الهضمي.

الفول يعد من أهم الأطعمة الشعبية الغنية بالبروتين

وأوضح القيعي في تصريحات لمصراوي، أن الفول يعد من أهم الأطعمة الشعبية الغنية بالبروتين النباتي والألياف، ما يجعله خيارا غذائيا صحيا، لكنه قد يتحول إلى عبء على المعدة إذا تم تناوله بشكل غير صحيح.

وأشار إلى أن أبرز الأخطاء الشائعة هي تناول الفول دون نقعه جيدا أو طهيه بشكل كامل، ما قد يؤدي إلى، عسر الهضم، والانتفاخ وتكون الغازات، وتهيج المعدة

ولفت إلى أن النقع الجيد يساعد على تقليل المواد المسببة للغازات، ويسهل عملية الهضم.

أضرار تناول الشطة مع الفول

وأضاف أن تناول الفول مع كميات كبيرة من الشطة أو التوابل الحارة، خاصة على معدة فارغة، قد يتسبب في، زيادة الحموضة والتهاب بطانة المعدة، وتهيج القولون العصبي.

وأكد أن الإكثار من إضافة الملح أو الصوصات الجاهزة إلى الفول قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، احتباس السوائل، وزيادة العبء على الكلى

وشدد على ضرورة، نقع الفول جيدا قبل الطهي، طهيه بشكل كامل، تقليل الملح والتوابل الحارة، تناوله بكميات معتدلة

واختتم بالقول إنه رغم القيمة الغذائية العالية للفول، فإن بعض العادات الخاطئة في تحضيره أو تناوله قد تجعله سببا في مشكلات صحية، خاصة للمعدة، ما يتطلب وعيا أكبر بكيفية تناوله بطريقة سليمة.

