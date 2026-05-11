تدعم صحة القلب والشرايين.. 8 فواكه لا غنى عنها

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 11/05/2026

فواكه مفيدة لصحة الجسم

الفواكه جزءا أساسيا من النظام الغذائي الصحي، ليس فقط لمذاقها اللذيذ، بل لدورها الكبير في محاربة الشيخوخة المبكرة والحفاظ على صحة القلب والشرايين.

وهناك فواكه يفضل تناولها باعتدال للاستفادة من فوائدها الصحية دون زيادة في السكريات، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

العنب والبرتقال.. سلاح طبيعي لتقوية المناعة

العنب يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد الخلايا على مقاومة التلف المرتبط بالشيخوخة والالتهابات، لكن يجب تناوله باعتدال بسبب ارتفاع محتواه من السكريات.

أما البرتقال، يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي الذي يدعم جهاز المناعة ويبطئ علامات الشيخوخة، ويُنصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب زيادة استهلاك السكر اليومي.

ما الفواكه المفيدة لمحاربة الشيخوخة؟

تعد بعض الفواكه مثل الكيوي، الأفوكادو، والتوت الأزرق من الخيارات الممتازة لدعم الصحة العامة ومكافحة علامات الشيخوخة، بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية.

فواكه تساعد على دعم صحة القلب والشرايين

الرمان في المرتبة الأولى من حيث فوائده لصحة القلب والأوعية الدموية، ثم التفاح الغني بالفيتامينات والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتحافظ على توازن البكتيريا المعوية.

إضافة إلى، أهمية الفراولة في النظام الغذائي، لما تحتويه من مضادات أكسدة تسهم في حماية البشرة من التلف وتقليل الالتهابات المزمنة.

