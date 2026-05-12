إعلان

دراسة تحذر من مشروبات شائعة قد تدمر مينا الأسنان

كتب : مصراوي

12:00 م 12/05/2026

الأسنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة حديثة أن بعض المشروبات الشائعة، خاصة الحمضية والغازية، قد تسبب أضرارا واضحة لمينا الأسنان وتزيد من احتمالات تآكلها مع الوقت.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Bioengineering، اختبر الباحثون تأثير عدد من المشروبات على 42 سنا بشريا، من خلال غمر الأسنان في أنواع مختلفة من السوائل، بينها مشروبات الكولا، وعصير الليمون والبرتقال، والقهوة، إضافة إلى غسولات الفم ولعاب اصطناعي، ثم متابعة التغيرات التي طرأت على المينا باستخدام المجهر على مدار خمسة أيام.

مشروبات تضر الأسنان

وأظهرت النتائج أن مشروبات الكولا وعصير الليمون كانت الأكثر تأثيرا على الأسنان، إذ تسببت في ظهور خشونة ومسامات واضحة على سطح المينا، إلى جانب فقدان بعض المعادن والعناصر الأساسية التي تحافظ على قوة الأسنان، بحسب لينتا.رو.

كما رصد الباحثون تغيرات ملحوظة في مينا الأسنان الناتجة عن عصير البرتقال، لكنها كانت أقل حدة مقارنة بالكولا وعصير الليمون، في حين تسببت القهوة في حدوث تصبغات واضحة على الأسنان دون التأثير الكبير نفسه على المينا، بينما لم تظهر غسولات الفم آثارًا تُذكر خلال التجربة.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة أُجريت داخل المختبر، وهو ما يعني أنها لا تعكس بشكل كامل الظروف الطبيعية داخل الفم، حيث تلعب عوامل مثل اللعاب والنظام الغذائي والعناية اليومية بالأسنان دورا مهما في تقليل الأضرار أو زيادتها.

ومع ذلك، أوضحت النتائج أن الإفراط في تناول المشروبات الحمضية بشكل منتظم قد يزيد من احتمالات تآكل مينا الأسنان مع مرور الوقت.

كما حذر الأطباء من المشروبات الغنية بالسكر، نظرا لقدرتها على التفاعل مع البكتيريا الموجودة في الفم، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان ومشكلات الفم المختلفة.

الأسنان المشروبات الغازية الليمون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نأسف لكم على الإساءة".. ببجي موبايل تسحب بطاقة "يد القدير" من اللعبة
شئون عربية و دولية

"نأسف لكم على الإساءة".. ببجي موبايل تسحب بطاقة "يد القدير" من اللعبة
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
سينما

قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن مخالفات البناء والعقارات
أخبار مصر

توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن مخالفات البناء والعقارات
زيادة 10%.. قفزة في أسعار المراوح و التكييفات مع بداية الصيف
اقتصاد

زيادة 10%.. قفزة في أسعار المراوح و التكييفات مع بداية الصيف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع