كشفت دراسة حديثة أن بعض المشروبات الشائعة، خاصة الحمضية والغازية، قد تسبب أضرارا واضحة لمينا الأسنان وتزيد من احتمالات تآكلها مع الوقت.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Bioengineering، اختبر الباحثون تأثير عدد من المشروبات على 42 سنا بشريا، من خلال غمر الأسنان في أنواع مختلفة من السوائل، بينها مشروبات الكولا، وعصير الليمون والبرتقال، والقهوة، إضافة إلى غسولات الفم ولعاب اصطناعي، ثم متابعة التغيرات التي طرأت على المينا باستخدام المجهر على مدار خمسة أيام.

وأظهرت النتائج أن مشروبات الكولا وعصير الليمون كانت الأكثر تأثيرا على الأسنان، إذ تسببت في ظهور خشونة ومسامات واضحة على سطح المينا، إلى جانب فقدان بعض المعادن والعناصر الأساسية التي تحافظ على قوة الأسنان، بحسب لينتا.رو.

كما رصد الباحثون تغيرات ملحوظة في مينا الأسنان الناتجة عن عصير البرتقال، لكنها كانت أقل حدة مقارنة بالكولا وعصير الليمون، في حين تسببت القهوة في حدوث تصبغات واضحة على الأسنان دون التأثير الكبير نفسه على المينا، بينما لم تظهر غسولات الفم آثارًا تُذكر خلال التجربة.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة أُجريت داخل المختبر، وهو ما يعني أنها لا تعكس بشكل كامل الظروف الطبيعية داخل الفم، حيث تلعب عوامل مثل اللعاب والنظام الغذائي والعناية اليومية بالأسنان دورا مهما في تقليل الأضرار أو زيادتها.

ومع ذلك، أوضحت النتائج أن الإفراط في تناول المشروبات الحمضية بشكل منتظم قد يزيد من احتمالات تآكل مينا الأسنان مع مرور الوقت.

كما حذر الأطباء من المشروبات الغنية بالسكر، نظرا لقدرتها على التفاعل مع البكتيريا الموجودة في الفم، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان ومشكلات الفم المختلفة.