في السنوات الأخيرة أصبح تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة طبية سلوكا شائعا، بدافع تعزيز المناعة أو تحسين الصحة العامة

أضرار الاستخدام العشوائي للفيتامينات

وبدأت الأبحاث العلمية الحديثة تطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذا الاستخدام العشوائي، بل وتحذر في بعض الحالات من أضراره المحتملة.

وأشارت دراسة منشورة في مجلة Annals of Internal Medicine – Vitamin Supplement Use and Mortality إلى أن الاعتماد على المكملات الغذائية دون حاجة طبية واضحة لا يحقق فوائد صحية ملموسة لدى أغلب الأفراد الأصحاء، بل إن بعض الفيتامينات قد تكون غير ضرورية إذا كان النظام الغذائي متوازنا.

الإفراط في تناول المكملات قد يؤدي إلى نتائج عكسية

الدراسة أوضحت أن الجسم يحصل بشكل طبيعي على معظم احتياجاته من الفيتامينات عبر الغذاء اليومي، وأن الإفراط في تناول المكملات قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصا في الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل A وD وE وK، حيث يمكن أن تتراكم في الجسم وتسبب أعراض تسمم.

كما كشفت نتائج الدراسة أن تناول المكملات بشكل عشوائي لم يرتبط بانخفاض واضح في معدلات الوفاة أو الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان، وهو ما يدعم فكرة أن الفائدة الحقيقية تأتي من النظام الغذائي المتوازن وليس الحبوب التعويضية.

وفي المقابل، تشير الدراسة إلى أن هناك حالات طبية محددة يصبح فيها تناول الفيتامينات ضروريا، مثل حالات نقص فيتامين D لدى الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس، أو نقص الحديد لدى مرضى الأنيميا، أو في حالات الحمل التي تتطلب مكملات حمض الفوليك.

لكن المشكلة الأساسية، بحسب الباحثين، تكمن في الاستخدام العشوائي دون تشخيص طبي، حيث يلجأ البعض لتناول عدة مكملات في الوقت نفسه دون معرفة التداخلات الدوائية أو الجرعات الآمنة، ما قد يؤدي إلى آثار جانبية غير متوقعة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو مشاكل في الكبد والكلى.

وتؤكد الدراسة أن "المكملات الغذائية ليست بديلا عن الطعام"، وأن الاعتماد عليها كحل سريع لتحسين الصحة قد يعطي شعورا زائفا بالأمان الصحي، بينما يظل النظام الغذائي المتوازن هو العامل الأساسي في الوقاية من الأمراض.

وفي ضوء هذه النتائج، يدعو الخبراء إلى ضرورة عدم تناول الفيتامينات إلا بعد استشارة طبية أو إجراء تحاليل تثبت وجود نقص فعلي، مع التركيز على تحسين نمط التغذية بدلا من الاعتماد على المكملات بشكل عشوائي.

وتخلص الدراسة إلى أن الفيتامينات سلاح ذو حدين؛ قد تكون ضرورية في حالات معينة، لكنها قد تتحول إلى عبء صحي إذا أسيء استخدامها دون إشراف طبي متخصص.

اقرأ أيضا:

مكملات الحديد؟.. متى وكيف تتناولها لتحسين صحتك؟

الفيتامينات المتعددة اليومية.. خطوة بسيطة لإبطاء شيخوخة الجسم





