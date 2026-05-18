في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من عودة الأمراض الفيروسية الخطيرة إلى الواجهة، عاد اسم إيبولا ليثير القلق مجددا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تسجيل تفش جديد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات من احتمال اتساع نطاق انتشار المرض في المنطقة.

وبحسب بيان المنظمة، فإن الوضع في مقاطعة إيتوري يصنف كـ"حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي"، بعد تسجيل نحو 246 حالة مشتبه بها و80 وفاة، مع الإشارة إلى أن الأرقام الحالية قد تكون أقل من الواقع الفعلي للتفشي.

ما هو فيروس إيبولا؟

إيبولا واحد من أخطر الفيروسات المعروفة عالميا، وينتمي إلى عائلة فيروسات تنتشر بشكل رئيسي في إفريقيا، وينتقل إلى الإنسان عبر الحيوانات البرية مثل الخفافيش والقردة، قبل أن ينتقل بين البشر من خلال التلامس المباشر مع سوائل الجسم أو الأدوات الملوثة.

وعلى عكس فيروسات الجهاز التنفسي مثل "كوفيد-19"، لا ينتقل إيبولا عبر الهواء، بل يعتمد على التلامس المباشر، ما يجعل العدوى أكثر ارتباطا بالمخالطة القريبة داخل الأسر أو أثناء رعاية المرضى.

هل يتحول إيبولا إلى جائحة؟

أوضحت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الحالي لا يستوفي معايير إعلان جائحة عالمية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من ارتفاع خطر الانتشار المحلي والإقليمي، في ظل الظروف الأمنية المعقدة داخل الكونغو وكثافة الحركة السكانية ووجود منشآت صحية غير رسمية.

كما صنفت الدول المجاورة للكونغو كمناطق عالية الخطورة بسبب استمرار حركة التجارة والتنقل عبر الحدود.

ما هي أعراض إيبولا؟

تبدأ أعراض إيبولا بشكل مفاجئ، وتشمل:

-الحمى

-الإرهاق الشديد

-الصداع وآلام العضلات

-التهاب الحلق

ومع تطور الحالة، قد تظهر أعراض أكثر حدة مثل القيء والإسهال، وأحيانا نزيف داخلي أو خارجي في الحالات الشديدة.

ما هي طرق الوقاية من فيروس الإيبولا؟

تشمل طرق الوقاية من فيروس إيبولا ما يلي:

-تجنب ملامسة الدم أو الأدوات الملوثة.

-الحصول على لقاح الإيبولا للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، خاصة المقيمين أو المسافرين إلى مناطق انتشار المرض.

-غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بانتظام، أو استخدام المعقمات الكحولية.

-الابتعاد عن مخالطة المصابين أو الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والقيء.

-تجنب ملامسة الحيوانات البرية أو سوائلها.

-مراجعة الطبيب فور ظهور أي أعراض مشتبه بها.

نصائح للوقاية من فيروس الإيبولا

كما نصحت وزارة الصحة المصرية، المواطنين المتجهين إلى المناطق المتأثرة بتجنب السفر غير الضروري، والالتزام بالإرشادات الصحية، والتواصل مع الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أي أعراض مرضية بعد السفر.

وأكدت وزارة الصحة استمرارها في المتابعة الدقيقة والشفافة للموقف الوبائي العالمي، والإعلان الفوري عن أي مستجدات وفق المعايير الصحية الدولية.

