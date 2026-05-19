أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نموذج استرشادي جديد في مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بنظام البوكليت، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبإشراف الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة مدير المديرية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تعليمية تهدف إلى دعم الطلاب وتأهيلهم بشكل عملي للتعامل مع شكل الامتحانات الجديدة، من خلال تدريبهم على نماذج أسئلة متنوعة تربط بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن النماذج الاسترشادية تستهدف تعزيز مهارات التفكير العلمي لدى الطلاب، ومساعدتهم على فهم طبيعة الامتحانات والتعامل معها بثقة، بما ينعكس على تحسين مستوى الأداء.

وأوضحت المديرية أن النماذج سيتم نشرها بشكل متتابع عبر الصفحة الرسمية للمديرية وصفحات الإدارات التعليمية، لضمان وصولها إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور بسهولة.