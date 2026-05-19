احتفلت حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم بزفافها على البلوجر كروان مشاكل، في حفل عائلي بهيج ومميز، اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

تفاصيل حفل زفاف كروان مشاكل

وانتشرت عدة فيديوهات لكروان مشاكل وزوجته وهما يحتفلان بالزواج أثناء "الزفة"، حيث حرص كروان على تسجيل فيديوهات مع زوجته داخل "سيارة الزفة"، وهو يقبل يدها ورأسها.

يذكر أن حفيدة شعبان عبدالرحيم وكروان مشاكل احتفالا يوم 10 مايو الماضي بعقد قرانهما.

أزمة حفل زفاف كروان مشاكل

يأتي هذا بعد حالة الجدل التي أثيرت حول حفل زفاف صانع المحتوى كروان مشاكل، والذي أُقيم في ديسمبر الماضي وشهد حالة من الفوضى والتدافع بين عدد من الحضور، الأمر الذي استدعى تدخل الأجهزة الأمنية للسيطرة على الموقف وفض التجمع.

وظهر كروان عقب الحفل في بث مباشر عبر تطبيق "تيك توك"، منهارًا بالبكاء، قائلًا: "فرحي باظ، وكل حاجة راحت، وعربيتي ولعت".