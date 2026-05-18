الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره

كتب : داليا الظنيني

09:29 م 18/05/2026

الإعلامي محمد علي خير

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة بلغ 62 جنيهًا، وهو رقم كبير جدًا.

وأوضح خير، خلال برنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في تصدير الطماطم، لكنه طالب بوقف التصدير مؤقتاً رحمة بالمستهلك، مستشهداً بالمثل "اللي يحتاجه البيت يحرم على التصدير".

وأشار إلى أن الطماطم سلعة استراتيجية لا يستغني عنها فقير ولا غني، ودخول العيد يعني فتة وصلصة، ولا يمكن أن تصل الطماطم إلى مرحلة "لمن استطاع إليها سبيلا".

ولفت إلى أن "الطماطم سرفلت منك خالص، مش مجنونة يا قوطة زي ما كانوا بيقولوا، وأنا بشجع التصدير بس ما ينفعش السوق يبقى شاحح مع سلعة أساسية".

وأكد أن رئيس الوزراء يعمل جاهداً على توفير السلع لرمضان والعيد، ويناشده بالنظر إلى أزمة الطماطم الحادة.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على ضرورة ألا يستمر السعر بهذا الجنون، داعياً الحكومة للتدخل العاجل قبل حلول العيد.

