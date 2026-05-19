زعيم الحوثيين: نحن جاهزون عسكريا لأي تصعيد أمريكي ضد إيران

كتب : وكالات

03:45 ص 19/05/2026

عبد الملك الحوثي

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، إن جماعته جاهزة عسكريا لأي تصعيد قد تُقدم عليه الولايات المتحدة ضد إيران.

أضاف الحوثي في كلمة مصورة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر للتصعيد العسكري ضد إيران، محذرا من مخاطر ذلك على المنطقة بشكل عام.

وقال عبد الملك الحوثي، إن الأمريكي لا يفي بالتزاماته، ولذلك اتجه لحصار الموانئ الإيرانية بما يؤثر حتى على الوضع الاقتصادي عالميا ولا يبالي بذلك.

واعتبر الحوثي أن المهم لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو خدمة إسرائيل قبل كل شيء حتى قبل أمريكا نفسها، وهناك مؤشرات على التحضير الأمريكي للتصعيد بعد أن فشل في الجولة السابقة.

وحذر زعيم الحوثيين من أن أي تصعيد جديد سيكون له تبعاته الخطيرة على المنطقة بشكل عام.

وحول موقف الجماعة من مستجدات المنطقة أفاد الحوثي: "نحن نتحرك شعبيا ورسميا في كل المجالات، وعلى المستوى العسكري جاهزون إن شاء الله لكل التطورات".

ومساء الاثنين، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات تحمل تصعيدا ضد إيران، إذ ذكر أنه قرر تعليق الهجوم الذي كان مقررا الثلاثاء بطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات.

وأضاف في تدوينة نشرها على منصة "تروث سوشيال"، إنه وجه الدفاع بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول، وفقا لروسيا اليوم.

الحوثيون عبدالملك الحوثي إيران وأمريكا حرب إيران

