الوادي الجديد تنفذ مبادرة "معًا ضد الغلاء" اليوم الثلاثاء

كتب : محمد الباريسي

04:00 ص 19/05/2026

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

تنفذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مبادرة معًا ضد الغلاء، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوحدة المحلية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بـأسعار مخفضة.

قال اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن المبادرة في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواجهة ارتفاع أسعار بعض المنتجات داخل الأسواق، من خلال إتاحة منافذ بيع مباشرة توفر المنتجات للمواطنين دون حلقات وسيطة.

خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك

وتشمل مبادرة معًا ضد الغلاء توفير جميع أنواع الخضروات والفاكهة، إلى جانب اللحوم والأسماك الطازجة، بما يلبي احتياجات الأسر اليومية من السلع الغذائية، مع طرحها بـأسعار مخفضة داخل مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.
وأكد ياسر، استمرار متابعة جودة المنتجات المطروحة وتوافر الكميات المناسبة، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على السلع الغذائية الأساسية التي ترتبط باحتياجات الأسر اليومية.

منافذ بديلة لضبط الأسواق

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن المبادرة لتوفير منافذ بيع بديلة تعرض المنتجات بـأسعار مخفضة، وتدعم استقرار الأسواق داخل مدينة الخارجة، إلى جانب تعزيز الرقابة على توافر السلع وجودتها.
وتعتمد الفكرة على البيع المباشر للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الأسر، ويدعم قدرة الأهالي على شراء احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

مبادرة معًا ضد الغلاء السلع المخفضة مدينة الخارجة

