ننشر صورة المتهم بارتكاب مجزرة أسيوط

كتب : محمد الصاوي

12:49 ص 19/05/2026

المتهم

أعلنت وزارة الداخلية مصرع المتهم بقتل 8 أشخاص وإصابة أخرين إثر إطلاقه النيران بشكل عشوائي على المواطنين بأحد شوارع مدينة أبنوب في أسيوط.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة قيام المتهم الذي يعاني من اضطرابات نفسية بإطلاق النيران بشكل عشوائي على المارة في أحد شوارع مدينة أبنوب في محافظة أسيوط.

ووثق فيديو مدته 18 ثانية قيام المتهم بـ"تعمير" بندقية آلية بعد نزوله من سيارة، ثم بدأ في إطلاق النيران بشكل عشوائي على المارة، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بتاريخ اليوم 18 الجارى تبلغ لشرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى بإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائي بموقف أبنوب بأسيوط مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.. وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة وبتتبعه تبين هروبه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز ، ولدى إستشعاره بالقوات تم تبادل إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه .
وقد أشارت التحريات بأن مرتكب الواقعة يعانى منذ فترة من اضطرابات نفسية ويتلقى العلاج من خلال إحدى مستشفيات الأمراض النفسية بالقاهرة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

