تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عاطل متهم بالشروع في قتل جاره بمنطقة الزاوية الحمراء، إثر خلافات نشبت بينهما بسبب الجيرة، انتهت بإطلاق أعيرة نارية أحدثت إصابة بالغة للمجني عليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم "ع. م" استخدم العنف والتلويح بالقوة لبث الرعب في نفس المجني عليه، كما وجهت إليه تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري دون ترخيص، واستخدامه في الاعتداء على جاره.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة استخدمت فيها أسلحة نارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف.

وبالفحص والتحريات، تبين نشوب خلافات بين المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشادة عنيفة، أقدم خلالها المتهم على إطلاق عيار خرطوش تجاه جاره، ما أسفر عن إصابته بالذراع الأيسر.

وأوضحت التحقيقات، أن الإصابة خلفت عاهة مستديمة للمجني عليه، حيث قدرت نسبة العجز الناتج عنها بنحو 5%.

وعقب استصدار الأذونات القانونية، ألقت قوات الأمن القبض على المتهم، الذي أقر خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.