كشف الدكتور إيليا بارسوكوف أخصائي الغدد الصماء الروسي أن الهرمونات تؤثر بشكل مباشر على النوم، بعضها يعزز النوم الصحي والآخر قد يعيقه، لذا من المهم فهم تأثيرها لتحسين جودة النوم والصحة العامة.

كيف تؤثر الهرمونات على النوم؟

هرمون الميلاتونين يساعد على النوم، بينما زيادة هرمونات الغدة الدرقية، والكورتيزول، والأدرينالين، والنورأدرينالين تسبب فرط تنبيه الجسم، ما يعيق القدرة على النوم.

وتأثير الهرمونات على النوم لا يقتصر على عملية واحدة، فبعضها ينظم النوم مباشرة، بينما تؤثر هرمونات أخرى على اليقظة والتمثيل الغذائي وقدرة الشخص على الحفاظ على نمط نوم طبيعي.

ما هو الهرمون المرتبط مباشرة بالنوم وكيف نساعد جسمنا على إنتاجه؟

الهرمون المرتبط بالنوم هو الميلاتونين، وينتج الجسم هذا الهرمون في ظروف معينة لتعزيز إنتاجه طبيعيا، وينصح بضمان الظلام التام وتجنب الكافيين والمشروبات المنبهة وعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

كيف تؤثر الأجهزة الإلكترونية وتهوية الغرفة على نوم الأطفال؟

ينصح بإبعاد الأجهزة الإلكترونية عن الأطفال قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات وتهوية الغرفة، لتسهيل الاسترخاء وتحفيز نوم صحي.

هل تؤثر الغدة الدرقية على النوم أيضا؟

مشكلات النوم لا تتعلق بالميلاتونين فقط، بل بصحة الغدة الدرقية، لأن هرموناتها تؤثر على اليقظة والتمثيل الغذائي.

ويؤدي ذلك إلى صعوبة في النوم أحيانا، أو اضطراب نمط النوم الليلي بسبب النعاس خلال النهار في حالات أخرى، وفقا لـ "pravda".

كيف يختلف تأثير فرط نشاط وقصور الغدة الدرقية على النوم؟

في فرط نشاط الغدة الدرقية، يزداد التحفيز وتسارع التمثيل الغذائي، مما يجعل الشخص سريع الانفعال ويصعب عليه النوم.

أما في قصور الغدة الدرقية الحاد، فيكون الشخص أكثر نعاسا وقد ينام أثناء النهار، ما يؤدي لصعوبة النوم ليلا.

ما الذي يمكن فعله لتخفيف تأثير هرمونات التوتر؟

هرمونات التوتر تعيق النوم الطبيعي، لذا ينصح في المساء بتقليل نشاط الجهاز العصبي تدريجيا عبر إزالة المؤثرات غير الضرورية وتجنب الأجهزة الإلكترونية والحفاظ على روتين هادئ وتهيئة بيئة مريحة في غرفة النوم.

ما دور هرمونات التوتر في النوم وكيف نحافظ على نوم صحي؟

هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين والنورأدرينالين تؤثر سلبا على النوم، حيث ينخفض مستوى هذه الهرمونات مساءً ويبلغ ذروته صباحا لإيقاظ الجسم.

وللحفاظ على نوم صحي، ينصح بالذهاب إلى الفراش في وقت ثابت وتهيئة غرفة مريحة وخالية من التوتر لتجنب زيادة إفراز الكورتيزول.

