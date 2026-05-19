كشفت إحدى شركات السياحة، عن تفاصيل وأسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف لعام 2026، موضحة أنها تتضمن باقات متنوعة من حيث مدة الإقامة ومستوى الفنادق، بما يتيح خيارات متعددة أمام المعتمرين.

برامج متنوعة بين 8 و15 يومًا

أوضحت "الشركة" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن البرامج المطروحة تشمل فترات إقامة لمدة 8 أيام أو 15 يومًا، مع اختلاف مستويات الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة، سواء في الغرف الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، لافتة إلى أن الأسعار تبدأ من 34,900 جنيه وتصل إلى 47,000 جنيه وفقًا لمستوى الإقامة والخدمات.

وأضافت أن برنامج الـ8 أيام يبدأ من 34,900 جنيه للإقامة في فنادق محددة بنظام الغرف الثنائية، ويصل تدريجيًا إلى نحو 39,900 جنيه مع اختلاف نوع الغرفة والخدمات، بينما تتراوح برامج الـ15 يومًا بين 36,000 جنيه وتصل إلى 47,000 جنيه حسب فئة الفندق ومستوى الإقامة.

تفاصيل الأسعار وما تشمله الباقات

أكدت "الشركة" أن الأسعار تشمل: الإقامة بالفنادق المحددة، إلى جانب تقديم وجبة غداء (لانش بوكس) خلال الإقامة في مكة المكرمة، وتذاكر الطيران على الخطوط السعودية، ورسوم تأشيرة العمرة والباركود، فضلًا عن الانتقالات الداخلية داخل المملكة عبر أتوبيسات حديثة، مع توفير مشرف مرافق من ذوي الخبرة طوال الرحلة.

وأضافت أن البرامج تم إعدادها لتوفير مستوى متكامل من الخدمات يضمن راحة المعتمرين طوال فترة الرحلة، مع مراعاة تنوع الاحتياجات والإمكانات.

شروط الحجز والفئات المستفيدة

وأشارت الشركة إلى أن شروط الحجز تتضمن تقديم جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن عام، والحصول على تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد، مع عدم اشتراط وجود محرم للنساء دون سن 45 عامًا، موضحة أن مقدم الحجز يبلغ 20 ألف جنيه للفرد.

وأوضحت أن البرامج تشمل خيارات فندقية متعددة في مكة والمدينة مثل" "نسائم الجوري" و"أفَاق السد" و"مركزية غربية"، بإقامات تختلف بين عدد من الليالي حسب كل برنامج.

أسعار الأطفال وسعر الصرف ومواعيد الرحلات

أضافت الشركة أن أسعار الأطفال من عمر 2 إلى 12 عامًا تبلغ 31 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الرضع من يوم حتى عامين 21 ألف جنيه، لافتة إلى أنه تم احتساب سعر الريال عند 14 جنيهًا، وتذاكر الطيران بقيمة 14 ألف جنيه.

واختتمت الشركة تصريحاتها، بالإشارة إلى أن مواعيد الرحلات المعلنة لديها تعتبر مبدئية للاسترشاد فقط، لحين صدور الضوابط النهائية المنظمة للعمرة من قبل وزارة السياحة، مؤكدة أن هذه البرامج تأتي ضمن استعدادات موسم عمرة المولد النبوي 2026.

