الشمام من الفواكه الصيفية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، ويرتبط بتعزيز صحة الكبد والقلب بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية ونسبة مرتفعة من الماء والفيتامينات.

وبحسب ما ذكره موقع "medicalnewstoday"، إليك تأثير الشمام على صحة القلب والكبد.

كيف يدعم الشمام صحة الكبد؟

يساعد الشمام، بفضل محتواه المرتفع من الماء، في ترطيب الجسم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، كما يساهم في التخلص من السموم وتقليل الانتفاخ ومشكلات الهضم.

مقاومة مرضى الكبد الدهني

ورغم أن الشمام لا يعد علاجا مباشرا لمرض الكبد الدهني، فإنه يعتبر خيارا مناسبا ضمن الأنظمة الغذائية الصحية الخاصة بالكبد، بسبب انخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على مضادات أكسدة تساعد في التحكم بالوزن وتقليل الالتهابات.

تقليل التهابات الكبد

يحتوي الشمام على فيتامين ج، و بيتا كاروتين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهاب وحماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

ما تأثير الشمام على صحة القلب ؟

يتميز الشمام بالبوتاسيوم مقابل انخفاض نسبة الصوديوم، وهي تركيبة تساعد على استرخاء الأوعية الدموية والمساهمة في خفض ضغط الدم المرتفع.

ويحتوي كوب واحد من الشمام على نحو 473 ملجرام من البوتاسيوم، ما يجعله خيارا مفيدا لصحة القلب.

خفض الكوليسترول الضار

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الشمام على تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وهو ما ينعكس إيجابا على صحة الشرايين.

تقليل خطر تصلب الشرايين

يحتوي الشمام أيضا على مضادات أكسدة مثل الكوكوربيتاسين، التي تساعد في تقليل الالتهاب داخل الأوعية الدموية، ما يمكن أن تساهم في خفض خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام؟

مشروبات تعزز صحة الكبد وتقوي المناعة.. احرص على تناولها

مذيب طبيعي للجلطات.. 3 مشروبات تحمي قلبك وتعزز الدورة الدموية



