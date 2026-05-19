شهدت قرية "أبو جنشو" التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، واقعة مأساوية أسفرت عن مصرع سيدة على خلفية سقوط قالب طوب عليها، خلال محاولتها التدخل للصلح وفض مشاجرة عنيفة نشبت بين جيرانها.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد علاء توفيق، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود بلاغا بمصرع سيدة بقرية أبو جنشو أثناء محاولتها التدخل لإنهاء خلاف بين طرفين.

كشفت التحريات، أن مشادة كلامية حادة نشبت بين جارين، بسبب قيام أحدهما بإلقاء مياه على مركبة "توكتوك" خاصة بالطرف الآخر، وتطور الأمر سريعا إلى مشاجرة وتبادل الطرفان التعدى بالضرب على بعضهما.

أشارت التحريات إلى أنه أثناء محاولة الضحية التدخل لتهدئة الأوضاع وفض النزاع بين الطرفين، إلا أنها فوجئت بسقوط قالب طوب على رأسها مما تسبب في إصابتها بكسر في قاع الجمجمة أودى بحياتها على الفور.

وتم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة.

فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط الواقعة لإعادة الهدوء والسيطرة على الأوضاع، إذ جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة مركز أبشواي التي قررت سرعة ضبط وإحضار طرفي المشاجرة لمعرفة المتسبب في وفاة السيدة ومباشرة التحقيقات.