شاركت الغرفة التجارية بالبحيرة في فعاليات قمة مشروع SEEDS PRIMA Egypt Summit، تحت عنوان “الحوار حول سياسات غذائية مستدامة”، والتي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة قيادات الغرف التجارية والجامعات والمراكز البحثية وممثلي مجتمع الأعمال.

مناقشات حول الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد

وشهدت القمة حضور الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء ممثلًا عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هند عبد الله، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وتناولت المناقشات أهمية تعزيز الأمن الغذائي، وربط المبادرات الزراعية بمشروع البورصة السلعية الزراعية للخضر والفاكهة بمركز بدر، ودعم استدامة سلاسل إمداد الحبوب، والتوسع في تطبيقات البحث العلمي الزراعي وربطها باحتياجات الإنتاج والتنمية.

دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة

واستعرضت الجلسات جهود تطوير نظم الزراعة والري والتخزين، ودعم الابتكار الزراعي والممارسات الذكية مناخيًا، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات العالمية.

مشاركة قيادات غرفة البحيرة

وحضر فعاليات القمة محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، ومحمد ملوخية، عضو مجلس إدارة الغرفة والمنسق العام لمشروع البورصة السلعية، في إطار اهتمام الغرفة بمتابعة المبادرات الداعمة لتطوير الأسواق وسلاسل الإمداد.

التعاون بين البحث العلمي ومجتمع الأعمال

وأكد محمد الشريف أن مشاركة الغرفة تأتي في إطار دعم التعاون بين مجتمع الأعمال والجهات العلمية والبحثية، والاستفادة من المبادرات التي تربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والتجارة والخدمات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن القمة تناولت سبل تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب بحث فرص التعاون بين الغرف التجارية والجامعات والمراكز البحثية.

مبادرة “باحث لكل مصنع”

وأضاف أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مجتمع الأعمال من خلال نقل المبادرات الحديثة إلى التجار والصناع وأصحاب المشروعات، خاصة في مجالات الابتكار الصناعي والتحول الأخضر.

وأكد أهمية مبادرة “باحث لكل مصنع” في تقديم حلول علمية للمصانع والمنشآت الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية.

واختتم بالإشارة إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التواصل مع مجتمع الأعمال بالمحافظة لحصر التحديات ودعم إيجاد حلول مبتكرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالبحيرة.