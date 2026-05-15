نقص فيتامين د يعد من المشكلات الصحية الشائعة عالميا، ويحدث تدريجيا دون أعراض واضحة في البداية، مما يجعله يعرف بـ"النقص الصامت"، ومع نمط الحياة الحديث وقلة التعرض للشمس، أصبح من الضروري الانتباه للإشارات المبكرة التي يرسلها الجسم قبل تطور الحالة.

ما هو نقص فيتامين د؟

فيتامين د هو عنصر أساسي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والعضلات، وعند انخفاض مستوياته في الجسم، تبدأ وظائف متعددة في التأثر بشكل تدريجي، خاصة العظام والجهاز المناعي، بحسب موقع "mayoclinic".

ما هي الأعراض الصامتة لنقص فيتامين د؟

قد لا يظهر نقص فيتامين د بأعراض واضحة في البداية، لكن هناك علامات خفية يجب الانتباه لها، مثل:

الشعور المستمر بالتعب والإرهاق

آلام في العظام أو الظهر

ضعف العضلات أو صعوبة الحركة

تقلبات المزاج أو الشعور بالاكتئاب

تكرار الإصابة بالعدوى

هذه الأعراض غالبا ما تتطور ببطء، مما يجعل اكتشاف النقص في وقت مبكر أمرا مهما.

ما أسباب نقص فيتامين د؟

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض فيتامين د في الجسم، وأبرزها قلة التعرض لأشعة الشمس، وسوء التغذية، وبعض المشكلات الصحية التي تؤثر على امتصاص الفيتامين، كما أن العيش في مناطق تقل فيها أشعة الشمس لفترات طويلة يزيد من احتمالية الإصابة.

من الأكثر عرضة لنقص فيتامين د؟

بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د، مثل كبار السن، والأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس بشكل كاف، وذوي البشرة الداكنة، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو أمراض الجهاز الهضمي.

كيف يمكن الوقاية من نقص فيتامين د؟

يمكن الوقاية من نقص فيتامين د من خلال التعرض المعتدل لأشعة الشمس يوميا، وتناول أطعمة غنية به مثل الأسماك الدهنية والبيض، إضافة إلى المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف طبي.



