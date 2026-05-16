قبل تفاقم الأعراض.. مؤشرات مبكرة تكشف نقص فيتامين د في الجسم
كتب : نورهان ربيع
فيتامين د
فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فهو يلعب دور هام في الحفاظ على الكالسيوم في الدم والعظام وأيضا بناء العضلات.
كما أن نقص فيتامين د يؤدي إلى ضعف العضلات والعظام وقد يتعرض الشخص للكسور، بالإضافة للشعور بالتعب وأحيانا الاكتئاب.
وفيما يلي أبرز الأعراض والعلامات التي تظهر على الجسم في حال نقصه/ والتي لا يجب عدم تجاهلها، وذلك بحسب ما ذكره موقع my.clevelandclinic.
نقص فيتامين د لدى الأطفال
يسبب النقص الحاد في فيتامين د لدى الأطفال مرض الكساح. تشمل أعراض الكساح ما يلي:
اضطرابات في النمو نتيجة تقوس أو انحناء العظام.
ضعف العضلات.
ألم في العظام.
تشوهات في المفاصل.
هذا نادر الحدوث. قد يعاني الأطفال المصابون بنقص طفيف في فيتامين د من ضعف وآلام في العضلات فقط.
نقص فيتامين د لدى البالغين
لا يكون نقص فيتامين د واضحا بنفس القدر لدى البالغين. قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:
التعب.
ألم في العظام.
ضعف العضلات، أو آلام العضلات، أو تشنجات العضلات.
تقلبات مزاجية، مثل الاكتئاب.
مع ذلك، قد لا تظهر عليك أي علامات أو أعراض لنقص فيتامين د.