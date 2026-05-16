فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فهو يلعب دور هام في الحفاظ على الكالسيوم في الدم والعظام وأيضا بناء العضلات.

كما أن نقص فيتامين د يؤدي إلى ضعف العضلات والعظام وقد يتعرض الشخص للكسور، بالإضافة للشعور بالتعب وأحيانا الاكتئاب.

وفيما يلي أبرز الأعراض والعلامات التي تظهر على الجسم في حال نقصه/ والتي لا يجب عدم تجاهلها، وذلك بحسب ما ذكره موقع my.clevelandclinic.

نقص فيتامين د لدى الأطفال

يسبب النقص الحاد في فيتامين د لدى الأطفال مرض الكساح. تشمل أعراض الكساح ما يلي:

اضطرابات في النمو نتيجة تقوس أو انحناء العظام.

ضعف العضلات.

ألم في العظام.

تشوهات في المفاصل.

هذا نادر الحدوث. قد يعاني الأطفال المصابون بنقص طفيف في فيتامين د من ضعف وآلام في العضلات فقط.

نقص فيتامين د لدى البالغين

لا يكون نقص فيتامين د واضحا بنفس القدر لدى البالغين. قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

التعب.

ألم في العظام.

ضعف العضلات، أو آلام العضلات، أو تشنجات العضلات.

تقلبات مزاجية، مثل الاكتئاب.

مع ذلك، قد لا تظهر عليك أي علامات أو أعراض لنقص فيتامين د.