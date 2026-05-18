أعربت المطربة بوسي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في احتفالية "فرحة مصر"، التي أُقيمت بحضور السيدة انتصار السيسي، والتواجد في هذا الحدث المميز الذي شهد أجواء احتفالية مبهجة وسط تفاعل واسع من الحضور.

رسالة بوسي لـ انتصار السيسي

ووجهت بوسي رسالة شكر للسيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "تشرفت بلقاء سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسي في حدث مميز أفتخر بوجودي فيه، كل التقدير والاحترام لشخصها الكريم ودعمها المستمر".

كما حرصت بوسي خلال الحفل على تهنئة العرسان، قائلة على المسرح: "ألف مليون مبروك لأحلى عرايس في الدنيا، وعقبال كل بنوتة وشاب"، قبل أن تختتم كلمتها بتوجيه الشكر للسيدة انتصار السيسي على دعمها ورعايتها للاحتفالية.

أحمد سعد وفرقة رضا

كما أحيا الفنان أحمد سعد فقرة غنائية خلال الحفل، قدم خلالها مجموعة من أغانيه الشهيرة، من بينها "إيه اليوم الحلو ده"، و"ألف مرة"، إلى جانب أغنية "مكسرات"، التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

وخطفت فرقة رضا للفنون الشعبية الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات الحفل، حيث قدمت عددًا من العروض الاستعراضية التي نالت إعجاب الجمهور.

