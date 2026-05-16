فيتامين د من العناصر الأساسية لصحة الجسم، حيث يؤدي دورا مهما في تقوية العظام ودعم جهاز المناعة، وبسبب انخفاض مستوياته عن المعدل الطبيعي العديد من المشكلات الصحية، بعضها يظهر بشكل واضح على الوجه.

كيف يظهر نقص فيتامين د على ملامح وجهك؟

جفاف الجلد وحكته المستمرة

يؤثر نقص فيتامين د على قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة، ما يؤدي إلى جفافه وخشونته وتقشره، غالبا ما يظهر هذا على الوجه، الذراعين والساقين، ويكون مصحوبا بحكة مزعجة، هذه العلامات تشير إلى أن الجلد يفتقر للعناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحته وترطيبه، وفقا لموقع "thehealth".

بطء التئام الجروح

يؤدي فيتامين د دورا أساسيا في تجديد الخلايا وإصلاح الأنسجة، لذلك، فإن نقصه يجعل التئام الجروح والخدوش البسيطة أمرا بطيئا، ويستغرق وقتا أطول من المعتاد للشفاء، ما يكون مؤشرا على انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم.

الأكزيما والتهابات الجلد

الالتهابات الجلدية تكون علامة على نقص فيتامين د، خاصة الأكزيما، وتشمل الأعراض بقعا حمراء على المرفقين، اليدين وخلف الركبتين، مصحوبة بحكة متكررة، هذه المشكلات تشير إلى ضعف دعم الجهاز المناعي للجلد نتيجة نقص الفيتامين.

زيادة حب الشباب

انخفاض مستويات فيتامين د يزيد من التهابات الجلد ويخل بتوازن إفراز الدهون الطبيعية، ما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور.

بهتان وتغير لون البشرة

يصبح الجلد شاحبا وغير متجانس اللون عند نقص فيتامين د، لأن الفيتامين يدعم صحة الدورة الدموية وإنتاج الميلانين، لذلك، يمكن أن تظهر البشرة باهتة أو تفقد إشراقتها الطبيعية.

تفاقم الصدفية

نقص فيتامين د يضعف قدرة الجلد على التنظيم الذاتي، ما يؤدي إلى نوبات الصدفية، وتظهر هذه الحالة على شكل بقع سميكة وملتهبة على فروة الرأس، المرفقين، الركبتين وأسفل الظهر، مصحوبة بحكة وألم.

