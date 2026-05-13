20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026

صنّفت شركة ريمتلي الأمريكية لتحويل الأموال، في تقريرها السنوي لأجمل العملات الورقية في العالم 2026، عددًا من العملات باعتبارها الأكثر تميزًا في تصميمها الفني وهويتها الثقافية وعناصر أمانها البصرية.



وضمت القائمة 20 عملة من مختلف دول العالم، جاءت في مقدمتها: الريال البرازيلي، والشلن الأوغندي، والرينغيت الماليزي، والبيزو المكسيكي، والراند الجنوب أفريقي، والبيزو الأرجنتيني، والروبية الهندية، والنايرا النيجيرية، والدولار الكندي، والفرنك السويسري.



كما شملت القائمة الليمبيرا الهندوراسية، والدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، واليورو الأوروبي، والروفيا المالديفية، والكرونا الأيسلندية، ودولار جزر كوك، والدولار الهونغ كونغي، والكولون الكوستاريكي، إضافة إلى الدولار البرمودي الذي وصفه التقرير بأنه من أبرز العملات الورقية عالميًا من حيث الجمال البصري والتصميم الفني.







وأوضحت الشركة أن معايير التصنيف اعتمدت على التوازن الفني، والألوان، وتجسيد الهوية الوطنية، إلى جانب دمج تقنيات الحماية والأمان الحديثة داخل تصميم العملات الورقية.

وفي 2021، صنفت شركة لف إكسبلورينج ورقة 100 جنيه المصرية من أجمل 5 عملات حول العالم.

كما اختارت صحيفة التليجراف البريطانية، في 2015، الجنيه الورقي كأفضل تصميم للعملة عالميًا.





عملات تود الاحتفاظ بها





كما صنفت شركة تربزيلا لتخطيط السفر 12 عملة نقدية حول العالم، كأجمل العملات التي يرغب المسافرون الاحتفاظ بها.

وشملت قائمة "تربزيلا"، الروفيا المالديفية، والفرنك السويسري، والتالا الساموية، والتنغ الكازاخستاني، والتوغروغ المنغولي، والدولار الفيجي، والليرة اللبنانية،والفرنك الفرنسي، والكولون الكوستاريكي، والسوم الأوزبكي، والفرنك القمري، والشلن الأوغندي، والدولار السنغافوري، والدولار البروناوي.







تصنيفات أخرى





كما اختارت شركة صرف العملات الدولية CXI، 10 عملات كأفضل البنكنوت تصميمًا في 2025.

وشمل التصنيف عملات الكولون الكوستاريكي، والدولار الكندي، والفرنك السويسري، والبيزو المكسيكي، والدولار البرمودي، والدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، والبيزو الفلبيني، والفلورين الأروبي، واليورو.









وكانت الجمعية الدولية للأوراق النقدية (IBNS) قد أعلنت أن أعضاءها اختاروا ورقة 200 جيلدر من كوراساو وسينت مارتن لتلقي جائزة الورقة النقدية لـ2025، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد إصدار نحو 100 ورقة نقدية جديدة عالميًا، بينما لم تعتبر الجمعية سوى 17 منها تصميمًا جديدًا.



وضمت المنافسة للعام الماضي بعض البلدان الشرق أوسطية، إذ نافست إيران بورقة 2 مليون ريال، بينما ترشحت ليبيا بفئة 20 دينارًا، ومن الإمارات 100 درهم.