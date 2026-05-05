كشفت دراسة حديثة أن توقيت تناول الألياف الغذائية يكون له تأثير ملحوظ على الشعور بالشبع وصحة الجهاز الهضمي، خاصة عند التركيز على تناولها في وجبة الإفطار.

هل يؤثر توقيت تناول الألياف على الشبع؟

وفقا لموقع "Verywell Health"، تناول كمية أكبر من الألياف في الصباح يرتبط بزيادة الشعور بالامتلاء، مقارنة بتوزيعها في أوقات أخرى من اليوم، ما يساعد على التحكم في الشهية.

كيف تدعم الألياف صحة الجهاز الهضمي؟

أظهرت الدراسة تحسنا في صحة الأمعاء لدى المشاركين الذين ركزوا على تناول الألياف صباحا، ويرجع ذلك إلى دور الألياف في تغذية البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي وتحسين توازنها.

كيف يساعد تناول الألياف صباحا على تقليل الجوع؟

أفاد المشاركون بأنهم شعروا بانخفاض في الجوع خلال ساعات اليوم التالية، وهو ما يسهم في تقليل الإفراط في تناول الطعام، بفضل قدرة الألياف على إبطاء عملية الهضم وتعزيز إشارات الشبع.

هل زيادة الألياف بشكل مفاجئ آمن؟

يحذر الخبراء من رفع كمية الألياف بشكل مفاجئ، خاصة لدى الأشخاص غير المعتادين عليها، إذ يؤدي ذلك إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والغازات والإسهال، لذلك يُنصح بزيادتها تدريجيا.

هل التوقيت أهم من الكمية؟

كما أن إجمالي كمية الألياف اليومية يظل العامل الأهم، أكثر من توقيت تناولها، إذ يعاني كثير من الأشخاص من نقص في استهلاك الألياف عن الحد الموصى به يوميا.

كيف يمكن زيادة الألياف في النظام الغذائي؟

يمكن تعزيز استهلاك الألياف بسهولة عبر تناول الفواكه والخضروات، والحبوب الكاملة، والبقوليات، مع توزيعها على الوجبات المختلفة خلال اليوم.

هل الإفطار الغني بالألياف هو الحل الأمثل؟

بدء اليوم بوجبة غنية بالألياف يساعد على تحسين الشبع وصحة الأمعاء، إلا أن التوازن في الكمية وتوزيعها على مدار اليوم يظل الخيار الأكثر أمانا وفعالية.

