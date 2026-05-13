شهدت منطقة "السوق" بقرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، واقعة مؤسفة كادت أن تنتهي بكارثة، لولا يقظة الأهالي وتدخلهم السريع لإنقاذ طفلة من سيدة حاولت اختطافها بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية.

بدأت الواقعة أثناء انشغال المواطنين بحركة البيع والشراء داخل سوق قرية جردو، حيث ترصدت سيدة تقيم بمركز يوسف الصديق بالطفلة "هـ. م. ع"، البالغة من العمر 7 سنوات - بالصف الأول الابتدائي، والتى حاولت المتهمة استدراج الطفلة بغرض لاختطافها وسرقة قرطها الذهبي.

إلا أن الطفلة تعالت صرخاتها مستغيثة بالأهالى، فادعت المتهمة فى بداية الأمر أن الطفلة ابنة شقيقتها، وبعد أن حاصرها أهالي القرية السيدة وشلّوا حركتها، قبل أن يتم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتجمهر حولها لمنعها من الفرار.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بتمكن أهالي قرية جردو من ضبط سيدة متلبسة بمحاولة اختطاف طفلة.

انتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، تحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، حيث جرى اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم.

وتبين أن الدافع وراء الجريمة هو السرقة، حيث طمعت المتهمة في "القرط الذهبي" الذي كانت ترتديه الطفلة، وتبين أن السيدة تتردد على السوق منذ عدة أشهر بغرض السرقة.

اعترفت المتهمة أنها كانت تريد سرقة الطفلة، وعلى الجانب الآخر، اصطحب فريق من نيابة إطسا، المتهمة إلى مكان الواقعة لتمثيل طريقة سرقة الطفلة، ثم قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.