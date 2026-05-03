كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من روسيا أن توقيت تناول الألياف قد يؤدي دورا مهما في تعزيز الشعور بالشبع وصحة الجهاز الهضمي خصوصا عند التركيز على تناولها في وجبة الإفطار.

هل زيادة الألياف صباحا تعزز صحة الأمعاء وتقلل الشهية؟

هل ألياف الصباح تزيد الشعور بالشبع وتحسن الهضم؟

أظهرت دراسة أن تناول 30 جرام من الألياف يوميا مع تركيز جزء كبير منها صباحا يزيد الشعور بالامتلاء ويحسن صحة الأمعاء مقارنة بأنماط غذائية أخرى، وفقا لـ "Very Well Health".

ما العلاقة بين الألياف وتحسن صحة الأمعاء والشعور بالشبع؟

كيف تساعد الألياف المتناولة صباحا على التحكم في الشهية؟

أفاد المشاركون الذين تناولوا الألياف في وقت مبكر من اليوم بانخفاض الشعور بالجوع لاحقا، ما يسهم في تقليل الإفراط في تناول الطعام خلال اليوم.

ويعزى ذلك إلى قدرة الألياف على إبطاء الهضم وتعزيز إشارات الشبع في الجسم.

هل هناك مخاطر لزيادة الألياف بشكل مفاجئ؟

رغم فوائد الألياف، لا ينبغي زيادتها بشكل مفاجئ، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يتناولونها بانتظام، إذ قد يؤدي ذلك إلى مشكلات هضمية مثل الانتفاخ أو الغازات أو حتى الإسهال، ولهذا، ينصح بتوزيع الكمية اليومية على عدة وجبات بدلاً من استهلاكها دفعة واحدة.

