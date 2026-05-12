كشفت دراسة حديثة عن وجود علاقة محتملة بين تناول الزنجبيل وتحسن بعض جوانب الحياة العاطفية لدى النساء، إذ أظهرت النتائج أن استهلاك هذا النبات الشائع قد يرتبط بزيادة مستويات الرغبة والإثارة والرضا الجنسي.

واعتمد الباحثون في دراستهم على تحليل بيانات أكثر من ألفي شخص، مع متابعة العادات الغذائية المتعلقة بتناول الزنجبيل سواء عبر الأطعمة أو المشروبات أو المكملات الغذائية، ثم مقارنة ذلك بمؤشرات مرتبطة بالحياة الجنسية والعاطفية، بحسب ديلي ميل.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي يستهلكن كميات أكبر من الزنجبيل سجلن مستويات أعلى في مؤشرات الرغبة الجنسية مقارنة بغيرهن، بينما لم تظهر النتائج تأثيرًا مماثلًا لدى الرجال.

ويعرف الزنجبيل منذ سنوات طويلة بفوائده الصحية المتعددة، كما يُستخدم تقليديًا في بعض الثقافات للمساعدة في تخفيف الغثيان ونزلات البرد، ويرجع ذلك جزئيا إلى احتوائه على مركب نشط يعرف باسم "6-جينجيرول".

وفي تجربة أخرى ضمن الدراسة، لاحظ الباحثون أن الأزواج الذين تناولوا مكملات الزنجبيل بشكل يومي لمدة شهر أظهروا معدلًا أعلى في ممارسة العلاقة الحميمة مقارنة بالمشاركين الذين حصلوا على علاج وهمي.

ورغم هذه النتائج، يؤكد الباحثون أن الآلية العلمية الدقيقة لهذا التأثير لا تزال غير محسومة، كما لم تتضح الأسباب التي قد تجعل التأثير أكثر ارتباطًا بالنساء دون الرجال.

ويرى فريق البحث، الذي ضم علماء من مؤسسات أكاديمية في الصين، أن الزنجبيل قد يؤثر بشكل غير مباشر على الحياة الجنسية عبر تقليل الشعور بالاشمئزاز المرتبط بالغثيان، وهو عامل نفسي قد يؤثر لدى بعض النساء في مستويات التقبل والإثارة العاطفية.

كما أشارت الدراسة إلى أن النساء يمِلن بيولوجيًا إلى مستويات أعلى من الحذر والانتقائية في العلاقات، وهو ما قد يرتبط بارتفاع حساسية الاشمئزاز وانخفاض الاستجابة الجنسية، الأمر الذي قد يفسر جزئيًا العلاقة التي رصدتها الدراسة بين الزنجبيل وتحسن بعض المؤشرات العاطفية.

ونُشرت نتائج الدراسة في المجلة الدولية للصحة الجنسية، مع تأكيد الباحثين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة بشكل أكثر دقة.

