بعد الأكل.. 6 مشروبات طبيعية تحسن الهضم وتريح الأمعاء

كتب : نورهان ربيع

08:30 م 28/04/2026

مشروبات طبيعية

يعاني البعض من صعوبة في الهضم أو شعور بعدم الراحة خاصة بعد تناول الوجبات، الأمر الذي يسبب الكثير من المشكلات الصحية في الجهاز الهضمي، ويلجأ الكثيرون لتناول العقاقير والأدوية.

مشروبات صحية تساعد على الهضم

ولكن هناك بعد المشروبات الصحية والطبيعية التي يمكن تناولها بعد الوجبات وتساعد على الهضم وتعزز صحة الأمعاء، وفيما يلي نوضح أبرزها وفق ما ذكره موقع healthline.

1-الماء

بالإضافة إلى أهميته للهضم، تشير الأبحاث الموثوقة إلى أن الماء الدافئ قد يفيد بكتيريا الأمعاء.

2-الشاي العشبي والمنكه

يشمل ذلك شاي النعناع، وشاي الكركم، وشاي الزنجبيل، وشاي الشمر، إذ تساعد الأعشاب والتوابل الموجودة في الشاي على تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي.

3-عصير البرقوق

غني بالألياف، ويحفز هذا المشروب حركة الأمعاء.

4-العصائر الخضراء أو العصائر المخفوقة

هذه المشروبات غنية بالماء والألياف، مما يساعد على تسهيل مرور الفضلات عبر الجهاز الهضمي.

5-الكومبوتشا

مصدر للعديد من البروبيوتيك، وتشير الأبحاث الموثوقة إلى أن هذا المشروب قد يساعد أيضا على امتصاص العناصر الغذائية.

6-الكفير

غني بالبروبيوتيك، إذ يحتوي هذا المشروب المخمر على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة.

