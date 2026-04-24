كثيرون يشربون القهوة أو مشروبات منبهة قبل النوم دون قلق، لكن هذا الأمر قد يرفع ضغط الدم بشكل مفاجئ ويؤثر على صحة القلب دون أن يشعروا.

وبحسب ما ذكره موقع "mayoclinic"، إليك تأثير مشروبات الكافيين على ضغط الدم.

ما هو المشروب الذي يرفع ضغط الدم دون أن تشعر؟

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة، الشاي الثقيل، ومشروبات الطاقة، حيث تعتبر من أكثر المشروبات الشائعة، لكنها ترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ.

حيث تشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يسبب ارتفاع مؤقت في ضغط الدم حتى لدى الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل سابقة في الضغط.

كيف يؤثر الكافيين على ضغط الدم؟

يرتبط تأثير الكافيين بعدة آليات داخل الجسم، منها

تحفيز إفراز هرمون الأدرينالين الذي يزيد من ضغط الدم والتأثير على الأوعية الدموية ومنعها من التمدد بشكل طبيعي، كما يعمل على زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالتوتر.

وقد يرتفع الضغط بعد تناول الكافيين خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 120 دقيقة.

لماذا يكون تناوله قبل النوم أكثر خطورة؟

تناول الكافيين في الليل لا يرفع الضغط فقط، بل يسبب أيضًا اضطرابات النوم والأرق، وتقليل عدد ساعات النوم الفعلية، وحدوث خلل في الهرمونات المنظمة للجسم.

وتؤكد الدراسات أن قلة النوم بحد ذاتها تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ما يعني وجود تأثير مزدوج بين الكافيين وسوء النوم.

هل الجميع يتأثر بنفس الطريقة؟

تختلف استجابة الجسم للكافيين من شخص لآخر حسب العوامل الوراثية ومدى الاعتياد على تناوله والحالة الصحية العامة.

لكن حتى من لا يشعر بتأثيره، يمكن أن يتعرض لارتفاع صامت في ضغط الدم دون أعراض واضحة.

متى يصبح الأمر خطر على الحياة؟

يصبح الخطر حقيقيًا عندما يتكرر تناول هذه المشروبات يوميًا قبل النوم، خاصة لدى من يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، أو مع قلة النوم والتوتر.

هذا النمط يزيد من خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية وأمراض القلب المزمنة.

كيف تحمي ضغطك وصحتك ؟



ينصح بالتوقف عن تناول الكافيين قبل النوم بست ساعات على الأقل، واستبدال القهوة بمشروبات مهدئة مثل الأعشاب، مع مراقبة ضغط الدم بانتظام وتحسين جودة النوم.

