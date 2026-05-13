شهر مايو هو شهر التوعية بسرطان الجلد الذي يعد من أكثر أنواع السرطان شيوعا، ورغم خطورته، يمكن تقليل خطر الإصابة به بشكل كبير من خلال اتباع عادات بسيطة، نذكرها لكم في هذا التقرير، وفقا لما كشفه موقع "نيوز 18".

كيف يحمي واقي الشمس بشرتك يوميا؟

واقي الشمس هو أفضل وسيلة لحماية البشرة، فهو يعمل كحاجز واقٍ ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة ويمنع تلف الجلد ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

لذا، يجب وضعه بكمية معتدلة على الوجه وأي جزء مكشوف من الجلد قبل 20 دقيقة على الأقل من الخروج، مع الحرص على إعادة وضعه بانتظام.

يجب أيضا وضع واقي الشمس حتى في الأماكن المغلقة، وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية قادرة على اختراق النوافذ والتسبب في أضرار للبشرة مع مرور الوقت.

كيف يسهم تجنب التعرض الطويل للشمس في حماية البشرة؟

تجنب تعريض أي جزء من جسمك للحرارة لفترات طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

كيف يحمي النظام الغذائي المتوازن من سرطان الجلد؟

يجب اتباع نظام غذائي متوازن يشمل تناول الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية بكميات معتدلة مع الحفاظ على وزن صحي.

كما أن زيادة الدهون في منطقة البطن وزيادة الوزن تؤدي إلى مضاعفات صحية عديدة، لذا ينصح بتناول طعام صحي للوقاية من الأمراض.

كيف يقلل الحد من التعرض للشمس من أضرار البشرة؟

الحد من التعرض لأشعة الشمس يوميا لفترة طويلة يقلل بشكل كبير من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

لذا، إذا اضطررت للخروج في الصباح الباكر، يجب أن تحمي نفسك بحمل مظلة أو ارتداء ملابس بأكمام طويلة لتقليل تعرض الجلد للأشعة فوق البنفسجية.

كيف يساعد الفحص الذاتي للبشرة على الوقاية من سرطان الجلد؟

يجب فحص البشرة بانتظام بحثا عن البقع الجديدة الغريبة، لذا فإن إجراء الفحص الذاتي أمرا مهما للغاية.

ومن الأفضل أيضا البحث عن الشامات الجديدة أو البقع التي تسبب الحكة أو النزيف.

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس عند التواجد في الخارج؟

عند الخروج في الشمس، يجب ارتداء الملابس الواقية مثل القمصان ذات الأكمام الطويلة أو القبعات ذات الحواف العريضة لتغطية الوجه، خاصة إذا كنت تخطط للبقاء في الهواء الطلق لفترات طويلة.

