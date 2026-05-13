هبوط مستوى السكر في الدم حالة طارئة تحتاج إلى تدخل سريع، إذ يعتمد الجسم على الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة لكل وظائفه الحيوية، بما في ذلك الدماغ، وعندما ينخفض السكر عن المستوى المطلوب، تظهر أعراض مثل الارتجاف، التعرق المفاجئ، الدوخة، وصعوبة التركيز، ما يستدعي تعويضه على الفور قبل أن تتفاقم الحالة.

أطعمة ومشروبات يجب تناولها لتعويض انخفاض السكر

وعند انخفاض مستوى السكر في الدم، يمكن تناول أطعمة أو مشروبات تحتوي على سكريات بسيطة وسهلة الامتصاص، مثل العصائر الطبيعية مثل التفاح والعنب، إضافة إلى المشروبات المحلاة بكميات محسوبة عند عدم توفر البدائل، بحسب موقع هيلث.

كما يمكن الاعتماد على الفواكه ذات السكر الطبيعي السريع الامتصاص، مثل الموز والعنب وقطع الفواكه الحلوة، أو استخدام ملعقة صغيرة من العسل أو السكر المذاب في الماء، بهدف إعادة رفع مستوى السكر خلال دقائق.

كيف تتجنب تكرار هبوط السكر المفاجئ؟

وبعد استقرار مستويات السكر، يوصي الخبراء بتناول وجبة متوازنة تحتوي على مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية، لتفادي تكرار الهبوط المفاجئ.

أسباب انخفاض السكر في الدم

انخفاض السكر يرتبط بعدة عوامل، أبرزها: اضطرابات تنظيم الجلوكوز في الجسم، تخطي الوجبات أو تناول طعام غير كاف، ممارسة نشاط بدني مكثف دون تعويض غذائي مناسب، استخدام جرعات غير دقيقة من أدوية تنظيم السكر، أو وجود مشكلات صحية تؤثر على الكبد أو التوازن الهرموني.

