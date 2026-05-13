شاركت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، لاستعراض جهود الجهاز في تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ودعم جهود الدولة لتحسين المشهد الحضاري.

إيمان نبيل: "موارد الجهاز تدعم تنفيذ مهامه بكفاءة"

استعرضت المهندسة إيمان نبيل، خلال الاجتماع، الملامح العامة لموازنة الجهاز للعام المالي 2026/2027، موضحة أن موارد الجهاز تعتمد على المخصصات التي تقررها الدولة، إلى جانب عوائد استثمار أمواله ونسبة 10% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات واللافتات.

وأكدت أن تلك الموارد تسهم في دعم قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه التنظيمية والرقابية بكفاءة.

الرئيس التنفيذي للجهاز: "منظومة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات"

أكدت إيمان نبيل أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الإعلانات على الطرق العامة.

وأوضحت أن الجهاز يعمل على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم الحصر والإدارة للأصول الإعلانية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.

إيمان نبيل: "إعداد دليل إرشادي وتدريب العاملين بالمحافظات"

أشارت إلى إعداد دليل إرشادي تم تعميمه على الجهات المختصة بجميع المحافظات، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأكدت أن تلك الجهود تأتي في إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي للجهاز باعتباره الجهة المختصة بوضع الضوابط والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.

الرئيس التنفيذي للجهاز: "نعمل على الحد من العشوائية وتحسين المشهد الحضاري"

أضافت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز يواصل التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات والوزارات المختلفة، مع دعم التحول الرقمي وتطوير آليات العمل المؤسسي.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من المظاهر العشوائية وتحسين المشهد الحضاري ورفع مستويات السلامة على الطرق.

إيمان نبيل: "نسعى لتحقيق التوازن بين الاستثمار والمظهر الحضاري"

شددت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على أن الجهاز يعمل على تطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وشفافية.

وأوضحت أن ذلك يحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات، والحفاظ على النسق الحضاري والطابع العمراني للدولة المصرية.

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات: "القانون ينظم الضوابط والمعايير"

وأكدت على أن الجهاز، المنشأ بموجب القانون رقم 208 لسنة 2020، يختص بوضع الأسس والمعايير المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما يحقق السلامة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للدولة.