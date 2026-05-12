احذرها.. أطعمة تبدو صحية لكنها ترفع السكر بصمت

كتب : نرمين ضيف الله

10:00 م 12/05/2026

قد يظن كثيرون أن بعض الأطعمة صحية لمجرد أنها تحمل ملصقات مثل دايت أو طبيعي أو غني بالألياف، لكن المفاجأة أن بعضها قد يرفع مستوى السكر في الدم بهدوء ودون ملاحظة واضحة.

والمشكلة لا تتعلق فقط بكمية السكر الظاهرة، بل أيضًا بطريقة تصنيع الطعام ومكوناته المخفية وسرعة امتصاصه داخل الجسم.

هل الزبادي المُنكه صحي فعلًا؟

بحسيب "Healthline"، رغم أن الزبادي يُعرف بفوائده الصحية، فإن الأنواع المُنكهة أو قليلة الدسم غالبًا ما تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، خاصة عند تناوله بشكل متكرر.

لماذا يرفع الشوفان الفوري السكر بسرعة؟

الشوفان من الأطعمة المفيدة، لكن الشوفان سريع التحضير يختلف عن الأنواع الكاملة، لأنه أكثر تصنيعًا ويُهضم بسرعة، ما قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر مقارنة بالشوفان التقليدي، وفق "WebMD".

هل العصائر الطبيعية آمنة لمرضى السكر؟

العصائر الطبيعية تبدو خيارًا صحيًا، لكنها غالبًا تحتوي على تركيز مرتفع من السكريات مع فقدان الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، وهو ما يجعل امتصاص السكر أسرع داخل الجسم.

كيف تتجنب ارتفاع السكر بعد الأكل؟

ينصح بقراءة الملصقات الغذائية جيدًا، والاعتماد على الأطعمة الكاملة قليلة التصنيع، مع دمج البروتين والألياف والدهون الصحية في الوجبات لتقليل ارتفاع السكر المفاجئ.

