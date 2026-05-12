الإسماعيلي ليس الأول.. أندية جماهيرية تذوقت مرارة الهبوط من قبل

لأول مرة منذ 68 عامًا.. الإسماعيلي يهبط من الدوري الممتاز رسميًا

تأكد بشكل رسمي هبوط النادي الإسماعيلي لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته اليوم الثلاثاء، من نظيره وادي دجلة في الجولة الـ10 من الدوري المصري.

هبوط الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية أعاد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في الكرة المصرية، وهو ملف الأندية الجماهيرية وتاريخها مع السقوط.

حيث سبق النادي الإسماعيلي العديد من الأندية الجماهيرية العريقة التي انحرفت من هاوية الأضواء إلي غياهب الدرجات الأدنى، منها من عاد مرة أخري ومنها من ضل طريق العودة للأضواء.

أبرز الأندية الجماهيرية التي تعرضت للهبوط

نادي الترسانة يُعد من أبرز الأندية التي عرفت الهبوط، حيث هبط أول مرة بشكل بارز في موسم 1982-1983، ثم تكرر ابتعاده عن الدوري الممتاز، وكان آخر ظهور له في الأضواء موسم 2006-2007 قبل أن يستمر خارج الممتاز لفترات طويلة.

النادي المصري البورسعيدي هبط إلى دوري القسم الثاني مرة واحدة فقط في تاريخه، وذلك في موسم 1957/1958.

نادي المنصورة هبط من الدوري الممتاز في موسم 2001-2002، وبدأ بعدها رحلة طويلة بين الدرجة الثانية والصعود المؤقت، دون استقرار في دوري الأضواء.

نادي سوهاج هبط أيضًا في موسم 2001-2002، بعد تجربة محدودة في الدوري الممتاز، ليعود سريعًا إلى دوري الدرجة الثانية ويغيب عن المنافسة على المدى الطويل.

نادي الألومنيوم هبط من الدوري المصري الممتاز عدة مرات عبر تاريخه، وكان آخر ظهور له في موسم 2007-2008.

نادي غزل المحلة يُعد من أكثر الأندية الجماهيرية التي عرفت الهبوط والصعود المتكرر، ويتواجد هذا الموسم في الدوري الممتاز وأحد المرشحين أيضًا للهبوط للقسم الثاني.

تعرض الأوليمبي أحد أقدم الأندية المصرية إلى الهبوط في منتصف العقد الأول من الألفية، وتحديدًا موسم 2006 تقريبًا، بعد تاريخ طويل في الدوري الممتاز.

هبط النادي الأوليمبي السكندري، أحد أعرق الأندية المصرية وأول فريق من خارج القاهرة يفوز بالدوري، من الدوري الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية في موسم 2008/2009.

