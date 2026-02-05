يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

ارتفاع ضغط الدم يعني أن قلبك يبذل جهدا أكبر من اللازم لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا يضع ضغطا إضافيا على القلب والشرايين والأعضاء الحيوية الأخرى مع مرور الوقت.

وإذا لم تتم السيطرة عليه، فقد يؤدي ذلك إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتتعدد العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم، حيث يؤدي النظام الغذائي دورا هاما في ذلك، لذا، ينصح بشدة بتجنب الأطعمة الغنية بالملح، لأنه يسبب احتباس الماء في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وقد يساعد تناول عصير الطماطم يوميا على خفض ضغط الدم المرتفع، وفقا لـ "هيلث".

وكشفت دراسة أجراها باحثون في طوكيو، اليابان، أن تناول عصير الطماطم غير المملح يوميا قد يسهم بشكل ملحوظ في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، وهو عامل آخر يسهم في الإصابة بأمراض القلب.

وشملت الدراسة 481 مشاركا أتيح لهم تناول عصير الطماطم بشكل غير مقيد على مدار 12 شهرا.

وقام الباحثون بتقييم مؤشرات خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قراءات ضغط الدم، ومستويات الدهون في الدم، ومستويات تحمل الجلوكوز، في بداية الدراسة ونهايتها.

وأظهرت قراءات ضغط الدم لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم انخفاضا ملحوظا.

وتراوحت كمية عصير الطماطم المتناولة يوميا بين 84 و215 مل، حيث استهلكت غالبية المشاركين حوالي زجاجة واحدة (200 مل).

ولاحظ الباحثون انخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى 94 مشاركا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وعلاوة على ذلك، انخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم بشكل ملحوظ لدى 125 مشاركا يعانون من اضطراب شحوم الدم غير المعالج.

وأدى تناول عصير الطماطم غير المملح إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ومستوى الكوليسترول الضار في الدم لدى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واقترح الباحثون أن انخفاض ضغط الدم قد يكون مرتبطا بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة موجود في الطماطم.

كما تحتوي الطماطم على مجموعة متنوعة من المكونات النشطة بيولوجيا التي تجعلها مفيدة للصحة.

والليكوبين معروف بنشاطه القوي المضاد للأكسدة وتثبيط أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة، والذي يؤدي دورا رئيسيا في بدء وتطور تصلب الشرايين.

كما أن الليكوبين يمكن أن يسهم في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

شاب يصعد على سطح طائرة ويؤخر الرحلة ساعتين لهذا السبب



مع اقتراب عيد الحب.. 3 أبراج تنتظر الهدايا بفارغ الصبر

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر



أعراض تظهر قبل أسابيع من ظهور السرطان ... راقبها



علامات غير متوقعة تكشف نقص فيتامين د.. احذر