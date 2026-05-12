قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن مقترح ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط ليس جديداً، بل يعود إلى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكداً أن الدراسات التاريخية والحديثة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى كوارث محققة.

وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، أن هناك دراسة ألمانية متخصصة حذرت سابقاً من الدمار البيئي وانعدام الجدوى لهذا المشروع، موضحاً أنه وقف بحزم ضد محاولات تنفيذه خلال فترة توليه الوزارة رغم الحملات التي شنت ضده، لإدراكه العميق بمدى خطورته.

وأوضح أن المشروع سيكبد الدولة مليارات الدولارات دون أي فائدة تذكر، بل سيتسبب في تدمير خزان المياه الجوفية بغرب الدلتا والصحراء الغربية، مشيراً إلى أن وزارة الري أعادت دراسة الأثر البيئي للمشروع في عام 2024 وجاءت النتائج لتؤكد مرة أخرى أنه يمثل تهديداً مباشراً للمنطقة.

وأكد أن ضخ مياه البحر شديدة الملوحة داخل المنخفض سيؤدي إلى تخريب التربة والقضاء على المخزون الجوفي، فضلاً عن تأثيره السلبي والمباشر على الثروات المعدنية والمناجم الموجودة في باطن الأرض، مؤكداً أن الدولة لن تغامر باقتراض مليارات من أجل مشروع يفتك بمواردها الطبيعية.

وذكر في ختام حديثه أن هذا المشروع يهدد أيضاً رصيد مصر من الثروات البترولية وغير البترولية في تلك المنطقة، مشدداً على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية والمياه الجوفية أهم بكثير من مقترحات تفتقر إلى الواقعية والجدوى الفنية.