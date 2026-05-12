قال الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة إيجابية تمنح المستحقين مرونة كاملة في إدارة احتياجاتهم اليومية وتدبير مستلزماتهم الأساسية وفقاً لآليات السوق الحر.

وأوضح جبيلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن المعيار الأساسي لنجاح هذا التحول هو ربط قيمة الدعم النقدية بالأسعار الحقيقية للسلع والخدمات في الأسواق، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المنظومة النقدية ستسهم بشكل فعال في تجفيف منابع الفساد، من خلال الحد من ظاهرة تسريب السلع المدعمة أو إعادة بيعها في السوق السوداء، مشيراً إلى أن حصول المواطن على "الكاش" يحرره من أي قيود مفروضة على أنواع محددة من السلع.

وأكد في السياق ذاته، ضرورة استناد هذه المنظومة إلى قواعد بيانات دقيقة للغاية وآليات رقابة صارمة، لضمان وصول الأموال لمستحقيها الفعليين بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن هذا التوجه يمثل رؤية عصرية لتطوير مظلة الحماية الاجتماعية في مصر.

ولفت الدكتور أحمد جبيلي إلى أن الاستفادة القصوى للمواطن مرتبطة بمدى استجابة قيمة الدعم للمتغيرات الاقتصادية، مشدداً على أنه لا يوجد مبرر للتخوف من النظام النقدي طالما يوفر للمواطن القدرة المالية الكافية لشراء ما يحتاجه بالفعل من الأسواق.